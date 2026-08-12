Бивш капитан на Сърбия може да замени Станкович начело на Цървена звезда

Сръбският grand Цървена звезда обмисля Александър Коларов за заместник на подалия оставка Деян Станкович след отпадането от Апоел (Беер Шева) в третия квалификационен кръг на Шампионската лига, съобщава местното издание Meridian Sport. Интересът на белградския гранд към бившия капитан на националния отбор на Сърбия не е нов.

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Идеята Коларов един ден да застане начело на Цървена звезда се появи още през пролетта на 2025 година, но по това време обстоятелствата не бяха подходящи за осъществяването на подобен план. На този етап пречка за привличането на Коларов може да бъде настоящата му ситуация в Италия, тъй като той е член на треньорския щаб на Интер като помощник на Кристиан Киву.

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Снимки: Gettyimages