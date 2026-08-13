Бразилия и Анчелоти се опитват да отмъкнат от Италия талант на Борусия (Д)

От Бразилската футболна федерация проучват възможността да направят италианския талант на Борусия (Дортмунд) Самуеле Инасио национал на страната, съобщава Джанлука Ди Марцио.

18-годишният играч, който действа като атакуващ халф или втори нападател, е син на бившия бразилски нападател Пиа, но е роден в Бергамо. Той е продукт на академията именно на Аталанта, откъдето преминава в Борусия преди две години. Младият футболист вече има 7 мача и 1 гол за първия състав на “жълто-черните”. Той също така се разписа при успеха с 3:2 в контролата срещу Арсенал, когато е бил наблюдаван от бразилски емисари. Очаква се да има скаути и в предстоящата приятелска среща с Рома.

🇮🇹🇧🇷 Brazil are impressed with Samuele Inacio and could offer him a call-up in September.



Inacio is still giving priority to Italy and is hoping Mancini calls him up for the Nations League.



Reminder: one appearance in the Nations League would tie him to Italy.



📰 Di Marzio pic.twitter.com/xHCrBQTJyi — Italian Football TV (@IFTVofficial) August 13, 2026

До момента Инасио е бил част от всички юношески формации на Италия, а в началото на юни дори дебютира за мъжкия състав на страната, появявайки се в самия край на контролата с Люксембург (1:0). Въпреки това, докато не запише поне един официален мач за първия тим на “адзурите”, той може да смени националността си. От друга страна, възможно е той да получи повиквателна от италианския селекционер на Бразилия Карло Анчелоти още за приятелската среща с Австралия през септември. Засега обаче офанзивният играч дава приоритет на Италия и новия селекционер Роберто Манчини, който пък може да побърза с официалния му дебют в Лигата на нациите през есента.

Samuele Inacio, classe 2008, sblocca l’amichevole tra Arsenal e Borussia Dortmund.



Anche lui è pienamente convocabile dalla Nazionale italiana.



👀 pic.twitter.com/6cisdvmHW1 — Matteo Di Gangi (@MatteoDG93) August 9, 2026

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages