Пиер Гасли: Подобренията за "Зандвоорт" са критично важни за шансовете ни за 2026

Пиер Гасли смята, че подобренията на Алпин за предстоящата Гран При на Нидерландия са „критично важни“, за да може отборът да поддържа темпо в средата на колоната във Формула 1, след като беше изпреварен в развитието от своите съперници.

Френският тим започна кампанията през 2026 ато водещ отбор в средата на таблицата и заемаше пето място в класирането след шестия кръг в Монако, където Гасли спечели спорен подиум. По това време отборът беше само на 19 точки зад четвъртия Ред Бул, но в петте състезания след това Алпин изостана с пет точки зад Рейсинг Булс, без да е въвеждал подобрения от четвъртия кръг в Маями.

Ferrari lead a list of seven teams with double points finishes so far! 💪#F1 pic.twitter.com/6NWTUA9ob5 — Formula 1 (@F1) August 2, 2026

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Ауди също се доближи до Алпин, като германският тим спечели точки във всяко от последните три състезания, докато в Унгария силно обновеният Астън Мартин достигна до втората част на квалификацията за първи път през 2026 г.

Затова Алпин възлага надежди на своите актуализации, планирани за следващото състезание на „Зандвоорт“ на 21-23 август, за които управляващият директор Стив Нилсен разкри, че ще включват „някои доста големи нови аеродинамични части“.

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„Във Формула 1, мисля, че ако внесеш подобрения, очакваш определено да станеш по-добър - заяви Гасли, след като не успя да спечели точки в Будапеща. - От моя страна не се съмнявам, че ще постигнат това, което отборът очаква, но както казвате, това е важно, защото Астън Мартин се подобриха с две секунди този уикенд, те ще имат и нов двигател за "Зандвоорт", Рейсинг Булс напреднаха с цели секунди на обиколка от началото на годината, Ауди също.“

„Ние просто не направихме много стъпки напред, така че мисля, че е критично важно за нас, ако искаме да запазим надеждата за петото място в шампионата.“

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Ефективният график за въвеждане на подобрения е от още по-голямо значение тази година поради новите правила, а това е нещо, с което Алпин е имал проблеми в миналото. Например, в ерата на граунд ефекта, отборът започна като четвъртият най-добър тим през 2022 г., преди в крайна сметка да се свлече към дъното до 2025 г., тъй като базираният в Енстоун тим изпитваше трудности с подобряването на болида. Така че отборът трябва да бъде внимателен, за да не се повтори историята, а след като Унгария отбеляза третия път в четири състезания, в който Гасли не печели точки, болидът A526 отчаяно се нуждае от допълнителна скорост.

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„Това не е реалността, която искам да виждам, но няма как да се скрием от нея - добави французинът. - Вече няколко състезания историята в квалификациите е една и съща: 12-о, 13-о място зад Рейсинг Булс и Ауди. В състезанието някак си мислиш, че може би ще сме там, и аз ги виждам, но всичко е въпрос на чиста скорост и ние просто я нямаме. Също така усещането в колата не е добро. Болидът изобщо не реагира така, както бих искал, не ми позволява да карам по начина, по който трябва, и има доста неща за оправяне.“

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Снимки: Gettyimages