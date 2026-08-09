"Всички бяха щастливи, освен него" – Франко Колапинто с показателен разказ за Флавио Бриаторе

След изключително трудния сезон 2025, тази година Алпин отново се бори за титлата „най-добър от останалите“ – с други думи, да води средата на колоната във Формула 1 зад четирите водещи екипа. Амбициите на базирания в Енстоун тим обаче са по-големи, а това със сигурност важи и за Флавио Бриаторе, колоритния изпълнителен съветник, който на практика ръководи екипа.

Както е добре известно, 76-годишният италианец може да бъде безпощаден както в решенията си, така и в комуникацията, нещо, което Франко Колапинто е изпитал от първа ръка на няколко пъти. Въпреки това аржентинецът вярва, че подходът на Бриаторе е необходим, ако отборът иска в крайна сметка да стопи разликата с челото.

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„Вярвам в неговия процес. Трябва да го разбереш. Но мисля, че за да успееш във Формула 1 и да постигнеш целта, която всеки отбор от средата на колоната има – да настигнеш Ферари, Ред Бул, Мерцедес и Макларън – ти е нужен някой като Флавио“, обясни Колапинто.



„Завършихме шести и осми в Канада, това бяха невероятни точки за отбора, но след състезанието Флавио изобщо не беше доволен и продължи да притиска екипа. Той беше почти най-нещастният човек в целия отбор.



„Това беше заради голямата ни разлика с Ферари в сравнение с Маями. Той искаше да разбере защо е така. Всички бяха много щастливи от точките, но той беше в стил: „Не, не, искам повече. Не ми харесва къде сме, а и Рейсинг Булс са твърде близо до нас. По-близо са, отколкото в Маями, така че защо се случва това? Искам отговори и искам да се подобрим още“, разказа аржентинският състезател.

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Стилът на ръководство на Бриаторе може да изглежда суров, но според Колапинто именно това е необходимо във Формула 1, за да се стигне до върха – особено за отбор като Алпин, който се опитва да навакса изоставането си.

„Да оказва такъв натиск върху отбора, дори когато нещата вървят добре, е неговият начин да ръководи. И по мое лично мнение, това е начинът да успееш във Формула 1 и да настигнеш топ отборите.



„Флавио е състезателно животно. Той се завърна във Формула 1 само за да побеждава и аз наистина оценявам това, защото съм същият“, каза той.



„Много съм горд от стъпките, които направихме, но всички сме много състезателни натури и не сме щастливи просто да сме начело на средата на колоната. Вярно е, че стъпките тази година са огромни, но винаги се стремим към повече“, заяви още Колапинто.

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Може ли сделката с Gucci да помогне на Алпин да направи следващата стъпка?

Това се отнася не само за спортния фронт, но и за търговския. Gucci ще се присъедини като основен спонсор на отбора през следващия сезон и според Колапинто влиянието на Бриаторе може да се види и в това развитие. 23-годишният пилот гледа на обявяването на сделката с Gucci по два начина.

Първо, той го вижда като потвърждение, че Алпин отново е във възход след 2025 година. Престижна марка като Gucci не би искала да се свързва с отбор, който се движи безнадеждно в дъното на класирането, което означава, че Колапинто вижда сделката като вот на доверие – най-малкото има вяра в потенциала на проекта.

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Второ, Колапинто вярва, че партньорството ще помогне на Алпин да превърне амбициите си за следващата стъпка в реалност. Сделката дава на отбора по-голяма финансова гъвкавост, което е важно и по отношение на компанията майка Рено. В крайна сметка, ако най-тежките финансови тежести могат да бъдат разпределени между повече страни, това прави цялостната финансова картина значително по-привлекателна.

Самият Колапинто все още няма договор за 2027 г., но вярва, че сделката с Gucci може да постави началото на следващата стъпка за „отбора от Енстоун“ – стъпка, от която той много би искал да бъде част.

„В момента се случват много добри неща, нови партньорства и много неща около нас. Сделката с Gucci е едно от тези неща и е важна. Така че, да, мисля, че това показва, че посоката, която поемаме сега, е правилната“, завърши аржентинецът.

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Снимки: Gettyimages