Исак Хаджар посочи ключовата област, в която трябва да се подобри спрямо Макс Верстапен

В средата на сезон 2026 във Формула 1 все още се говори за място в Ред Бул, но не и за позицията, която беше под най-голям натиск през последните години. И това е може би най-големият комплимент, който Исак Хаджар може да получи след промоцията си в австрийския тим.

След напускането на Дениъл Рикардо в посока Рено, пилоти като Пиер Гасли, Алекс Албон, Серхио Перес, Лиам Лоусън и Юки Цунода изпитваха затруднения във втория болид на Ред Бул в един или друг момент. При Хаджар досега няма и следа от подобни проблеми и 21-годишният французин може да погледне назад към един успешен старт.

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Въпреки това Хаджар разкрива, че не е изненадал себе си. Още миналата година той заяви, че пълната промяна в техническите регулации ще предостави най-добрата възможност за преминаване в Ред Бул, и сега смята, че това се е потвърдило.

„Честно казано, всъщност не съм се изненадал тази година. Просто карам на високо ниво, определено по-добре от миналата година. Това е нормално, защото е вторият ми сезон. Все още не съм много опитен, но се подобрявам“, каза Хаджар.

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Това се отразява и в данните. Цифрите показват, че досега Хаджар е изоставал от Верстапен средно с 0.237 секунди в квалификациите – по-малка разлика от тази на предшествениците му във втория болид на Ред Бул. Трябва да се отбележи, че според Верстапен пилоти като него не могат да направят толкова голяма разлика при настоящите правила, но факт е, че Хаджар се представя много силно в съботните дни досега.

Въпреки това французинът вижда една ясна област, в която все още трябва да се подобри в сравнение с Верстапен през втората половина на сезона: състезателното темпо.

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„Бих казал, че Макс е много впечатляващ в неделите, във всяко едно отношение. Мисля, че темпото ми в една обиколка е доста добро, но начинът, по който той управлява състезанията, е на съвсем различно ниво. Върху това се фокусирам и работя“, обясни Хаджар.

Това също се потвърждава от данните. Докато дефицитът на Хаджар в квалификациите е малко над две десети, разликата в състезателното темпо е по-голяма. Средно Хаджар е губил по 0.490 секунди на обиколка спрямо Верстапен в неделите, което подчертава, че именно тук има най-голямо поле за подобрение.

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Освен собственото си развитие, Хаджар вярва, че и Ред Бул като отбор има още много работа за вършене. Това стана ясно за пореден път по време на Гран При на Унгария, където младият пилот на Ред Бул така и не се почувства напълно комфортно в болида RB22.

„Не успяхме да намерим оптималната точка и да имаме нещо, което да е управляемо за мен. Не беше възможно през целия уикенд. На хартия Унгария изглеждаше като писта, която ще ни пасне, и бях уверен, но колата просто не оживя“, коментира той.

Положителното обаче е, че обратната връзка на Хаджар съвпада с тази на Верстапен. Това е от полза не само за техническия отдел, ръководен от Пиер Ваше, но и за самия Хаджар.

„Да, успокояващо е, да кажем. В противен случай наистина щях да си задавам въпроси. Така че, да, това е добра новина. Мисля, че това показва и защо разликата в квалификациите винаги е толкова малка“, каза Хаджар.

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Снимки: Gettyimages