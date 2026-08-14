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Мика Хакинен разкри защо съперничеството му с Дейвид Култард в Макларън никога не е ескалирало

  • 14 авг 2026 | 09:08
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Мика Хакинен разказа за съвместната си работа с Дейвид Култард, като подчерта, че общата им вяра в бъдещите успехи на Макларън е попречила на инцидентите на пистата да повлияят на професионалните им отношения.

Култард и Хакинен обсъдиха дългия си период като съотборници в Макларън, довел до две титли при пилотите за финландеца и една конструкторска титла за тима, по време на подкаста Up To Speed. Докато Култард спомена прословутия им сблъсък на Гран При на Австрия през 1999 като пример за спорадичните търкания помежду им, Хакинен го определи като нормална част от живота на съотборници.

Въпросното състезание Хакинен започва от полпозишън, следван от Култард и Еди Ървайн от Ферари. Още във втория завой обаче Култард удря Хакинен и го завърта. По-късно шотландецът се извинява и потвърждава, че е преценил грешно ситуацията.

Култард води през по-голямата част от надпреварата, но в крайна сметка Ървайн грабва победата. Шотландецът завършва втори, а Хакинен прави впечатляващо завръщане от последното място, до което го праща завъртането, за да финишира трети.

„Това е част от моторните спортове. Част от това да сте съотборници. Абсолютно нормално е. Но по някаква причина и двамата знаехме, че има бъдеще и че в това бъдеще можем да успеем заедно“, обясни Хакинен.

„Можем да направим добри неща за отбора, така че няма смисъл да носиш този гняв в главата си два или три месеца. Нека го разрешим, да продължим напред и да се върнем към състезанията.

„Да, получихме известна помощ от ръководството на отбора. Но всичко беше наред и, както спомена, когато ме докосна [на Гран При на Австрия], беше съвсем леко. Не счупи моята кола, нито своята. Така че успяхме да продължим“, добави финландецът.

Култард сравни динамиката им в Макларън с настоящата пилотска двойка на отбора – Ландо Норис и Оскар Пиастри.

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„Ако погледнете съвременните пилоти, предполагам, че най-близкият пример за нас като съотборници може да бъде това, което видяхме с Ландо и Оскар“, обясни бившият пилот.

„Имаше няколко случая миналата година, в които те почти се докоснаха. Имаше и няколко пъти, в които отборът се опитваше да управлява очакванията на пилотите“, добави още 13-кратният победител.

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Снимки: Gettyimages

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