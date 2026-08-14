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Хамилтън: Липсва ми тръпката от напрежението в битките във Формула 1

  • 14 авг 2026 | 10:08
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Седемкратният световен шампион Люис Хамилтън обясни в детайли как усещането за напрежение, което изпитва при директна битка гума до гума, отсъства в част от надпреварите.

През 2026 пилотите трябваше да се адаптират към нов начин на състезаване, при който 50% от мощността идва от подсилените хибридни системи – значително увеличение спрямо около 20% при предишната генерация.

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Това означава, че те трябва да балансират между желанието да използват цялата налична мощност и риска да станат уязвими за атака от съперник. Писти като Монако и Унгария са идеални за този стил на състезание, тъй като тежките зони за спиране и бавният характер на трасетата позволяват на батериите постоянно да се зареждат.

От друга страна обаче, това намали предизвикателството на бързи писти като „Албърт Парк“, „Сузука“, „Силвърстоун“ и „Спа“. Фернандо Алонсо дори определи бързите секции като „Есовете“ на „Сузука“ или „Маготс и Бекетс“ на „Силвърстоун“ като „станции за зареждане“ на болидите.

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Коментирайки ситуацията, Хамилтън описа как е „напълно разстроен“ от това, че състезателните умения са били омаловажени.

„Не, това напълно ме разстройва“, обясни Хамилтън относно намаленото предизвикателство на писти като „Сузука“, „Силвърстоун“ и „Спа“.

„Това са пистите, които очаквам с нетърпение. Монако е зашеметяващо място, красива страна и невероятна писта за квалификационна обиколка, без значение какъв автомобил караш. Но това е най-малко приятното състезание, защото не можеш да изпреварваш, а за мен лично състезанието е всичко.

„Моето вълнение не е в квалификацията, а в състезанието. В битките с хората, в състезанията гума до гума, в опитите да надхитриш и надминеш пилотите, с които се състезаваш, в напрежението, в защитата и всички тези неща.

„Това е състезанието, това е, което търся, и когато отидеш на състезания, където не можеш да го правиш, не е най-удовлетворяващо“, добави пилотът на Ферари.

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Снимки: Gettyimages

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