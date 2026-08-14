Стефано Доменикали: Мой дълг е да правя най-доброто за Формула 1

Стефано Доменикали заяви, че негов „дълг“ е да гарантира, че прави „това, което е най-добро“ за Формула 1, след като пилотите отправиха яростни критики към новите технически регулации в шампионата.

С новите задвижващи системи, които генерират 50% от общата си мощност от значително по-големи батерии, някои пилоти отправиха остри критики към новите правила още в началото на сезона, като най-гласовит беше Макс Верстапен.

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Четирикратният световен шампион определи новия стил на пилотиране, изискващ постоянно управление на енергията, като „антисъстезателен“ и го сравни с „Формула Е на стероиди“ по време на предсезонните тестове. Пилотите също така изразиха притеснения относно загубата на предизвикателството в бързи завои като „Есовете“ на „Сузука“, като Фернандо Алонсо дори ги нарече „станции за зареждане“ на батериите.

По време на паузата през април бяха проведени разговори между пилотите, Формула 1 и ФИА. Беше изготвен план за увеличаване на дела на мощността от двигателя с вътрешно горене до 60% до 2028 година, като по този начин се намали зависимостта от батериите.

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Коментирайки ситуацията с открито критичните пилоти, Доменикали настоя, че Формула 1 няма „да запушва устата на никого“. Той обясни, че трябва да прави най-доброто за спорта, като припомни, че правилата за 2026 са създадени, за да привлекат нови производители, което беше постигнато с влизането на Ауди и завръщането на Хонда като доставчик на задвижващи системи.

„Не сме тук, за да запушваме устата на когото и да било. Искам да кажа, че красотата на спорта е, че всеки може да има мнение, но мнението си е мнение. Има някой, чийто дълг е да следва определена линия. Разбира се, има пилоти, които предпочитат определени неща“, заяви Доменикали.



„Мисля, че в процеса подчертахме необходимостта да бъдем конструктивни в това отношение, но се връщам към факта, че тази промяна беше свързана с жизненоважна причина. Това беше коригирано и предпочитам да обсъждаме нещата в тази светлина, зад затворени врати, за да намираме решения. Но както казах, колкото по-шумно говориш за определени неща, толкова повече негативизмът не е насочен към спорта, а става личен.



„Мисля, че всички го разбраха и в този смисъл уважавам пилотите, но те трябва да осъзнаят, че има един път, който трябва да извървим заедно. Феновете, които са приоритет над всички, дори над мен, могат да имат лично мнение. Но аз имам дълга да направя обобщение на това, което е най-добро за спорта, и смятам, че днес ситуацията е много силна и стабилна с всички заинтересовани страни. Така че трябва да гледаме напред и да се уверим, че спортът расте, както казах, всички заедно в правилната посока“, каза още шефът на Формула 1.

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Снимки: Gettyimages