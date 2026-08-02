Опитва ли се Алпин да привлече Фернандо Алонсо?

За втори път в рамките на две седмици се появява информация, че двукратният световен шампион Фернандо Алонсо може да напусне Астън Мартин в края на този сезон и да се върне в Алпин.
Досега в кариерата си Алонсо е карал два пъти за Рено и веднъж за Алпин – тимът, който е собственост на френския автомобилен гигант. Начело на Алпин пък отново е Флавио Бриаторе, човекът, който години наред се грижеше за кариерата на Алонсо във Формула 1.
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Сега тази информация се появи в Япония, като се твърди, че възходът на Алпин с доброто шаси и задвижващата система на Мерцедес може да се окажат достатъчен коз за връщането на Алонсо. А и Бриаторе има увереност, че ще намери пари за финансовите изисквания на една от най-големите звезди в днешната Формула 1.
Според непотвърдена информация, Бриаторе вече е уведомил Франко Колапинто, че ще трябва да си търси нов отбор за следващия сезон.
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Предполага се, че ако Алонсо напусне Астън Мартин, фаворит №1 за мястото му е Карлос Сайнц от Уилямс, а Колапинто може да се върне в тима от Гроув, с който дебютира във Формула 1.
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Снимки: Gettyimages