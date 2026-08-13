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Манчестър Сити е готов да продаде Райндерс в Саудитска Арабия

  • 13 авг 2026 | 11:00
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Манчестър Сити е готов да продаде Райндерс в Саудитска Арабия

От Манчестър Сити почти са постигнали споразумение за продажбата на халфа Тижани Райндерс в Ал-Кадисия, съобщава Фабрицио Романо.

Очаква се сделката между двата клуба да бъде около 60 млн. евро. Въпреки това самият играч все още не е дал своето съгласие, като трансферът му в Саудитска Арабия зависи именно от неговата нагласа. Междувременно, Нотингам Форест продължава да се интересува от нидерландския национал.

Сити купи Райндерс от Милан преди година за общо 70 млн. евро с включените бонуси. През миналия сезон 28-годишният играч записа 50 мача със 7 гола и 8 асистенции, но през втората част от кампанията загуби статута си на титуляр в състава.

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Снимки: Gettyimages

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