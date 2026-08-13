Манчестър Сити е готов да продаде Райндерс в Саудитска Арабия

От Манчестър Сити почти са постигнали споразумение за продажбата на халфа Тижани Райндерс в Ал-Кадисия, съобщава Фабрицио Романо.

Очаква се сделката между двата клуба да бъде около 60 млн. евро. Въпреки това самият играч все още не е дал своето съгласие, като трансферът му в Саудитска Арабия зависи именно от неговата нагласа. Междувременно, Нотингам Форест продължава да се интересува от нидерландския национал.

🚨🇸🇦 Understand Al Qadsiah are in advanced talks with Manchester City to sign Tijjani Reijnders!



Club to club agreement close around 60M fee but green light still needed from Dutch midfielder.



Nottingham Forest remain keen, all depends on Reijnders’ decision. pic.twitter.com/icmQOb0ate — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 13, 2026

Сити купи Райндерс от Милан преди година за общо 70 млн. евро с включените бонуси. През миналия сезон 28-годишният играч записа 50 мача със 7 гола и 8 асистенции, но през втората част от кампанията загуби статута си на титуляр в състава.

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Снимки: Gettyimages