Манчестър Сити е готов да продаде Райндерс в Саудитска Арабия

От Манчестър Сити почти са постигнали споразумение за продажбата на халфа Тижани Райндерс в Ал-Кадисия, съобщава Фабрицио Романо.
Очаква се сделката между двата клуба да бъде около 60 млн. евро. Въпреки това самият играч все още не е дал своето съгласие, като трансферът му в Саудитска Арабия зависи именно от неговата нагласа. Междувременно, Нотингам Форест продължава да се интересува от нидерландския национал.
Сити купи Райндерс от Милан преди година за общо 70 млн. евро с включените бонуси. През миналия сезон 28-годишният играч записа 50 мача със 7 гола и 8 асистенции, но през втората част от кампанията загуби статута си на титуляр в състава.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages