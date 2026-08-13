Един от важните футболисти на Ман Сити се обвърза дългосрочно

Крилото на Манчестър Сити Жереми Доку е подписал нов договор, обявиха официално от клуба. Новият контракт на белгиеца е до лятото на 2031 година и съдържа опция за допълнителен сезон, която може да бъде задействана от клуба. Белгиецът пристигна при “гражданите” през лятото на 2023 година, когато за него бяха платени 55,5 милиона паунда на Рен. Той се утвърди като един от основните футболисти на тима в атака и записа пет гола и седем асистенции през миналия сезон. ю

Ticking the right boxes ✔️ pic.twitter.com/59Gos17rh3 — Manchester City (@ManCity) August 13, 2026

“Наслаждавам се на досегашния си престой в клуба и е фантастично да получа възможността да остана по-дълго. Този клуб означава много за мен, развих се много като футболист, откакто съм тук, но също така и като личност. Чувствам се утвърден и знам, че се подобрявам всеки ден благодарение на работата, която вършим всички тук. Трудно е да обясним колко много правят хората в клуба, за да помогнат на футболистите. Не го приемам за даденост. Развълнуван съм за предстоящия сезон под ръководството на Енцо Мареска, който вече е тук. Той изповядва футбол, какъвто всички обичаме. Феновете на Сити също са една от основните причини да подпиша нов договор. Чувствам тяхната любов и подкрепа, които означават много за мен и искам да им дам това, което заслужават”, заяви Доку.

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Снимки: Gettyimages