Райндерс е все по-близо до саудитския трансфер

Полузащитникът на Манчестър Сити Тижани Райндерс ще продължи кариера си в саудитския Ал-Кадисия, съобщи реномираният журналист Фабрицио Романо.

Нидерландският национал е дал съгласието си за трансфера, а двата клуба вече са се споразумели и за стойността на сделката. "Гражданите" ще получат 61 млн евро, като така ще реализират минимална печалба, след като го закупиха от Милан за 55 млн през миналата година.

В единствения си сезон в Манчестър 28-годишният Райндерс не успя да се наложи като основна фигура. Той взе участие в 50 срещи, но приблизително в половината от тях влезе като резерва. На сметката си той регистрира седем гола и осем асистенции.

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