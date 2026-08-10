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Шеф в Ботев: Искам колкото се може повече млади момчета от школите да стигат до първия отбор

  • 10 авг 2026 | 09:22
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Шеф в Ботев: Искам колкото се може повече млади момчета от школите да стигат до първия отбор

Иван Цветанов е специален гост в новия епизод на FootballStorycast, където говори откровено за развитието на детско-юношеския футбол, работата в школата на Ботев (Пловдив) и предизвикателствата пред младите български футболисти. Според Цветанов основната задача на една футболна школа не трябва да бъде единствено спечелването на първенства и турнири, а създаването на футболисти за първия отбор.

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„Ако ние работим правилно и правим футболисти за първи отбор, съответно и нашите формации ще бъдат добре и в първенствата“, коментира той. По думите му именно производството на футболисти трябва да бъде едно от основните изисквания към собствениците и спонсорите на футболните клубове.

„Искам колкото се може повече български футболисти и млади момчета от школите да стигат до първия отбор“.

В разговора Цветанов коментира и решението си да се откаже от работата в мъжкия футбол:

„Отдавна съм се отказал от мъжкия футбол, защото не искам да бъда изтривалка — нито на фенове, нито на президенти, нито на футболисти“.

Той говори и за отношението към младите играчи на Ботев, като посочва конкретно Ивайло Видев:

„Има доста нападки към младите играчи, основно към Ивайло Видев. Изчаква се да направи един, два грешни паса и веднага се започва. Докато бях треньор на представителния отбор, зад мен постоянно се чуваше: „Тоя Видев няма ли вече да го сменяш?“.

Сред темите в разговора е и разликата в отношението и мотивацията между българските и чуждестранните футболисти. Цветанов дава пример с Уилямс Чимези:

„Българските играчи имат по-големи претенции от чужденците. Ще дам пример с Уилямс Чимези. Момчето е на 2000 евро заплата. Тимур Дагуев, който му е мениджър, каза: „Никакъв апартамент. Живее на базата, храни се на базата, ако трябва, допълнително тренира, но трябва да стане футболист“.

Новият епизод на FootbalStorycast поставя във фокус един от най-важните въпроси пред българския футбол – как да се създават и развиват повече качествени български футболисти и какъв трябва да бъде пътят им от детско-юношеския футбол до професионалния терен.

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