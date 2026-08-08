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Георги Миланов играл на инжекции

  • 8 авг 2026 | 17:08
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Георги Миланов играл на инжекции

Халфът на Ботев Пловдив Георги Миланов страда от травма и е играл в първите двубои на инжекции, съобщава „Тема спорт“. 34-годишният полузащитник не бе в групата при победата с 1:0 над Черно море, но се очаква да бъде готов за домакинството на Спартак Варна в понеделник. Треньорът Станислав Генчев разкри, че са предпочели да му дадат време за възстановяване, а не да се рискува с неговото включване за малък период от мачовете. Миланов пристигна на „Колежа“ това лято, след като приключи престоя си в Динамо Букурещ.

"От началото на първенството играе с контузия. Затова и в предишните мачове получаваше по-малко игрово време. Беше на инжекции. Взехме решение с клуба да го оставим и да излекува травмата си. Пропускаше няколко тренировки и после с една влизаше в двубоите. Надявам се да бъде готов за домакинството на Спартак Варна“, заяви Генчев.

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