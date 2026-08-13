Съдията на Суперкупата на Европа: Това беше моето Световно първенство

Сомалийският съдия Омар Артан благодари на УЕФА за честта да ръководи мача за Суперкупата на Европа между Пари Сен Жермен и Астън Вила, който беше спечелен с 2:1 от французите. Както е известно, евроцентралата даде наряда в знак на подкрепа към африканския топ рефер, след като той не беше допуснат от американските власти на територията на САЩ, въпреки че беше в списъка от съдии за Мондиал 2026.

“Слава на Бога, благодаря на всички, които направиха това възможно. Най-вече на УЕФА, които ми дадоха доверие и възможност, а също така ме приветстваха на техния континент с отворени обятия. Освен това и на моята конфедерация КАФ за подкрепата и за това, че направиха това възможно. Накрая, и на всички от вас, които ми стискаха палци да успея”, написа Артан в Инстаграм, качвайки свои снимки от мача.

На свой ред, от УЕФА публикуваха снимка на една от топките от мача, която сомалиецът е подарил на евроцентралата. На нея се вижда посланието, което той е написал: “Благодаря ти, УЕФА. Наистина направи живота ми по-добър завинаги. Това беше моето Световно първенство”.

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Снимки: Gettyimages