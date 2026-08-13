ПСЖ е четвъртият отбор, който взима в две поредни години Суперкупата на Европа

Пари Сен Жермен продължи да пише история и се превърна в един от малцината отбори, печелили в две поредни години Суперкупата на Европа. В тазгодишното издание на мача французите удариха Астън Вила с 2:1 и направиха нещо, което преди тях само Аякс, Милан и Реал Мадрид са вършили до този момент.

ПСЖ триумфира в мач на волята срещу Астън Вила и за втора поредна година е абсолютният крал на Европа

Колосите от Нидерландия и Италия се различават единствено спрямо испанските и френските гиганти по това, че записаха отличията си във времето, когато Суперкупата на Европа се провеждаше във формат от два мача. Аякс през 1972 и 1973 г. повали Рейнджърс (3:2 3:1) и именно Милан (6:0 0:1). Почти две десетилетия по-късно през 1989 и 1990 г. "росонерите" имаха своя исторически миг и се справиха последователно с Барселона (1:1 1:0) и Сампдория (2:0 1:1).



Това се случи и във времето, когато Аякс и Милан се включиха в битката супертрофея на Стария континент като носители на Купата на европейските шампиони, каквото име носеше най-престижния европейски клубен турнир до 90-е години на миналия век. След преструктурирането му в Шампионска лига Реал Мадрид и Пари Сен Жермен се превърнаха в първите отбори, вдигали "Ушатата" два пъти поред и после вдигали европейската Суперкупа. "Кралете" през 2016 г. победиха Севиля след 2:2 в игровата част от мача и след 3:2 при дузпите за успех от 5:4 в общия резултат. На следващата година те повториха успеха си срещу Манчестър Юнайтед, печелейки с 2:1.



Така се стигна и до последните събития от европейския футбол, където Пари Сен Жермен вече 15 месеца не може да бъде бутнат от трона на Стария континент. След като през настоящата 2026 г. те сломиха Астън Вила с 2:1 в редовното време, през миналата година надвиха друг английски отбор в лицето на Тотнъм, срещу който завършиха при 2:2 в редовното време, а при дузпите надделяха с 4:3, за да стигнат до победа в общия резултат с 6:5.

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