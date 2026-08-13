Специална изненада за Стефано Сенси - ето кой пристигна в Панчарево

В навечерието на реванша между ЦСКА и Макаби (Тел Авив) от третия квалификационен кръг на Лига Европа звездата на "армейците" Стефано Сенси беше приятно изненадан от първия си треньор. Давиде Таки, заедно със своето семейство, пристигна на базата на "червените" в Панчарево, за да се срещне с плеймейкъра.

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"Понякога, колкото и далеч да стигнеш, никога не забравяш откъде си тръгнал. В навечерието на важния реванш със специална изненада за Стефано Сенси на Панчарево пристигна неговият първи треньор - Давиде Таки, заедно със своето семейство.

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Човекът, който е бил до Сенси в първите му футболни стъпки в Urbania Calcio, дойде от Италия, за да го изненада и да сподели с него един специален момент. От Урбания до големия футбол. От първата тренировка до европейските стадиони.

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А зад всяка голяма футболна история стоят хора, които никога не забравяш. Вчера, на Панчарево, Стефано Сенси се срещна с един от тях. От Урбания с любов, до ЦСКА", написаха от клуба.

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