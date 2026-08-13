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Групата на ЦСКА за битката с Макаби

  • 13 авг 2026 | 14:39
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Слушай на живо: ЦСКА - Макаби (Тел Авив)

Треньорският щаб на ЦСКА определи разширена група за днешния реванш срещу Макаби (Тел Авив) от 3-ия квалификационен кръг на Лига Европа. Мачът стартира в 21:00 часа на Националния стадион "Васил Левски".

ЦСКА поглежда към плейофите в Лига Европа с едно наум
ЦСКА поглежда към плейофите в Лига Европа с едно наум

Групата на ЦСКА: 21. Фьодор Лапоухов, 25. Димитър Евтимов, 31. Димитър Николов, 2. Дейвид Пастор, 19. Андрей Йорданов, 17. Анжело Мартино, 32. Факундо Родригес, 14. Теодор Иванов, 5. Жан-Филип Гбамен, 91. Алекс Тунчев, 6. Бруно Жордао, 7. Макс Ебонг, 8. Стефано Сенси, 30. Петко Панайотов, 80. Георги Чорбаджийски, 94. Исак Соле, 99. Джеймс Ето’о, 11. Мохамед Брахими, 38. Лео Перейра, 77. Алехандро Пиедраита, 34. Васил Каймаканов, 28. Йоанис Питас, 9. Леандро Годой, 10. Жоел Цварц

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