Две добри и една лоша новина за ОФК Хасково

ОФК Хасково приема Розова долина (Казанлък) в мач от втория кръг на Югоизточната Трета лига. Сблъсъкът е в събота, 15-ти август, от 18:00 часа на стадион “Хасково”. “Червените” ще домакинстват във втора поредна среща, след като в първата надделяха с 4:2 над Гигант (Съединение) и стартираха кампанията си успешно. Лошите новини след сблъсъка с Гигантите обаче са свързани с физическото състояние на Христо Бойков. Нападателят със сигурност е аут от двубоя с Розова долина, след като беше принудително заменен в началото на второто полувреме в мача от първия кръг.

“Това е проблем за нашия отбор, тъй като той наистина е много важен”, коментира наставникът на хасковлии Живко Желев. Капитанът Тейнур Марем обаче вече тренира нормално и се очаква да може да започне срещата с Розите. Добрите новини включват и завръщането на Беркай Халил, който беше болен, но вече е напълно здрав. “Надявам се всичко да е нормално при останалите и да са на разположение”, добави още Желев.

Един от младите таланти на ОФК Хасково Димитър Стефанов е дълготрайно контузен. Талантливият играч претърпя интервенция и ще се възстановява още поне 2 месеца. След завръщането му ще се разчита много на него. Припомняме, че хасковлии премериха сили с Розова долина в приятелски мач това лято, в който отстъпиха с 2:3 у дома. В официалните срещи “червените” са в серия от две поредни победи в домакинските срещи срещу този опонент и има общо 5 успеха и 1 загуба в последните 6 двубоя в шампионата.

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