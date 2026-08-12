Челси обяви поредното си ново попълнение, "сините" вече са похарчили над 400 милиона евро

Челси привлече левия бранител Пеп Чавария, обявиха официално от клуба. Испанският защитник е подписал договор за пет години, а “сините” ще платят около 20 милиона евро за правата на футболиста. 28-годишният играч има пред себе си трудната задача да замени на левия фланг Марк Кукурея, който премина в Реал Мадрид. Чавария бе част от състава на Райо Валекано, който достигна финала в Лига на конференциите, където испанците загубиха от друг лондонски отбор - Кристъл Палас.

Чавария ще трябва да се конкурира на левия фланг най-вероятно с друго ново попълнение - Жовани Кенда, който пристигна през това лято от Спортинг (Лисабон). От “Стамфорд Бридж” правят поредното си активно лято на трансферния пазар и до момента са похарчили над 400 милиона евро за поредица от нови попълнения като Морган Роджърс, Максенс Лакоа, Марко Палестра, Дани Уелбек, Джордан Хендерсън, Денер и Валентин Барко.

Челси прати вратар в Лига 1

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Снимки: Gettyimages