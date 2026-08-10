Архентинос и Расинг почетоха Хорхе Меси

Отборите на Архентинос и Расинг отдадоха почит на Хорхе Меси, бащата на Лионел Меси, преди мача си от аржентинската Примера дивисион в Буенос Айрес в неделя.

Хорхе почина на 68-годишна възраст в болница в родния си град Росарио след продължително боледуване.

Спекулации относно здравословното му състояние се появиха по време на Световното първенство през юни, когато Лионел Меси беше видимо емоционален на терена. По-късно семейство Меси излезе с изявление, в което потвърди, че Хорхе се бори с продължаващи здравословни проблеми и остава под лекарско наблюдение, като същевременно помоли за уединение. Въпреки трудните лични обстоятелства, Меси продължи да представя Аржентина по време на целия турнир. Впоследствие той пропусна Мача на звездите в МЛС в края на миналия месец, за да се върне в Аржентина и да бъде до баща си, преди да се присъедини отново към тренировките на Интер Маями.

Хорхе Меси изигра ключова роля в изграждането на емблематичната кариера на сина си. Действайки едновременно като негов баща и дългогодишен агент, той ръководи Лионел от най-ранните му дни в Росарио до историческите му периоди в Барселона, Пари Сен Жермен и Интер Маями.

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