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Поредни ужасни новини за Дакота Дичева

  • 10 авг 2026 | 09:49
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Поредни ужасни новини за Дакота Дичева

Голямата ММА звезда Дакота Дичева сподели поредните ужасни новини за кариерата си - тя пак е с контузия на двете си ръце, след като на 1 август се завърна победоносно срещу Денис Кийлхолц на галавечерта на PFL в Ню Йорк.

Дакота Дичева срещу легенда за титлата на PFL
Дакота Дичева срещу легенда за титлата на PFL

Дакота беше отсъствала една година заради различни контузии на двете си ръце, а сега сподели в личния си канал в YouTube, че отново е с травма на най-добрите си "оръжия".

"Счупих ръцете си по време на битката. Усетих го още в началото на втория рунд. Не казах на хората в моя ъгъл, не казах на никого и този път не го показах. Всъщност не споделих с никого, докато не излязох от клетката. Единственият човек, на когото казах, беше моят кътмен Пол. Той е като най-добрия ми приятел и се грижи за мен. Прошепнах му, че имам усещането, че отново съм счупила ръцете си.

Дакота Дичева: Не ме интересува коя е следващата
Дакота Дичева: Не ме интересува коя е следващата

Отново съм с шини, докато хирургът ми реши какви ще бъдат следващите стъпки. Това ще стане през следващите няколко дни. Ако ме видите с тях, причината е тази. Ще документирам процеса на възстановяването си, но няма непрекъснато да говоря за него. Добрата новина е, че няма нови счупвания.

Ще обясня какво точно се е случило. Ръката, която първоначално не беше оперирана и която счупих в края на миналата година, отново създаде проблем. Тогава ми казаха, че ако не се подложа на операция, има вероятност да я счупя отново в следващата си битка. За съжаление, реших да поема риска и да не се оперирам, защото се надявах ръката да издържи и без подобна намеса. Но тя не издържа. Положителното е, че това не е нова контузия.

Дакота Дичева: Нужно ми беше много, за да се завърна!
Дакота Дичева: Нужно ми беше много, за да се завърна!

Едно от първоначалните счупвания на другата ми ръка е издържало без никакъв проблем и не изпитвам болка там. Има само малко счупване на другия пръст, който не издържа толкова добре. Опитвам се да гледам положително – няма нови счупвания и трябва да бъде поправено съвсем малко.

Що се отнася до другата ръка, имах възможност да се подложа на операция още първия път, но реших да не го правя. Сега плащам цената за това и ще отсъствам известно време. Това е положението. Ще продължа напред. Честно казано, през последната седмица плаках непрекъснато. Мисля, че вчера и днес са единствените дни, в които изобщо не съм плакала. Вероятно причината е, че стоя далеч от хората и се опитвам да не водя прекалено много разговори. Обикновено се разчувствам, когато започна да мисля и да говоря за случилото се.

Дакота Дичева се завърна в клетката с убедителна победа
Дакота Дичева се завърна в клетката с убедителна победа

Преди да премина към въпросите, искам да кажа, че ще се завърна. Това няма да ме спре. Кариерата ми не е приключила, въпреки че отново имах усещането, че е така. Ще се върна и се надявам този път да стане по-бързо. Готови сме отново да преминем през възстановителния процес. Нищо не мога да направя по въпроса, така че засега просто приемам ситуацията такава, каквато е", обобщи Дичева.

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