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Дакота Дичева: Не ме интересува коя е следващата

  • 1 авг 2026 | 12:18
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Дакота Дичева: Не ме интересува коя е следващата

Дакота Дичева заяви, че не се интересува особено коя ще е следващата ѝ съперница в PFL, след като постигна победа по точки над Дениз Кийлхолц на PFL New York в събота сутрин.

Дакота Дичева се завърна в клетката с убедителна победа
Дакота Дичева се завърна в клетката с убедителна победа

Това беше завръщането на българо-британската ММА звезда в клетката след едногодишно отсъствие поради две различни контузии на ръцете.

“Щастлива съм. Натрупах три добри рунда, а отсъствах дълго време, така че всъщност беше приятно да изиграя пълни три рунда. Денис беше корав съперник, но ви казах, че ще бъде такава. Тя не беше за подценяване. Радвам се, че отново съм тук.

Дакота Дичева: Нужно ми беше много, за да се завърна!
Дакота Дичева: Нужно ми беше много, за да се завърна!

Чувствах се страхотно и бях уверена в клетката. Не бързах, пласирах ударите си и усещах, че удрям също толкова силно, колкото преди. Явно не достатъчно силно, за да я нокаутирам, но тя показа здрава брадичка. Така че съм доволна.

Всъщност не ме интересува особено коя ще е следващата ми съперница. Очевидно Лиз (Кармуш) е тази, която иска да се изправи срещу мен в следващия ми двубой. Ако PFL искат това, ще го организират. Аз обаче ще седна с екипа си и ще решим”, каза Дакота.

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