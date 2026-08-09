Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Още два бронзови медала за България от Европейската купа по джудо в Скопие

Още два бронзови медала за България от Европейската купа по джудо в Скопие

  • 9 авг 2026 | 20:50
  • 1051
  • 0
Още два бронзови медала за България от Европейската купа по джудо в Скопие

Още два медала спечелиха българските състезатели на Европейската купа по джудо за младежи и девойки в Скопие, Република Сeверна Македония.

Антон Димитров в категория до 90 килограма взе бронз след успех в малкия финал над Марко Божич (Хърватия).

Димитров имаше пет срещи и записа победи. За него това е втори бронзов медал през сезона след този в Португалия през март.

Никола Марков (над 100 кг) пък стигна до първото си отличие в кариерата на състезание от подобен ранг. Марков загуби първата си среща, но след две победи в репешажите стигна до малкия финал, където се наложи над Давид Тугуй (Румъния) с "ваздари".

На победа от медалите остана София Рангелова (48 кг) - пета.

Така родните състезатели завършиха с общо пет отличия. Ден по-рано Надие Жаафар (70 кг) триумфира с титлата, бронз спечелиха Денис Гълъбов (60 кг) и Андрей Ганчев (73 кг).

Българският отбор беше воден от треньора Ганчо Дойков.

В турнира участваха 317 състезатели от 33 държави.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Бойни спортове

Марио Иванов: Убеден съм, че ще имаме още по-големи звезди в кикбокс и муай тай

Марио Иванов: Убеден съм, че ще имаме още по-големи звезди в кикбокс и муай тай

  • 9 авг 2026 | 16:45
  • 6444
  • 0
Даниел Дюбоа - Фабио Уордли II е планиран за октомври

Даниел Дюбоа - Фабио Уордли II е планиран за октомври

  • 9 авг 2026 | 14:44
  • 3008
  • 1
Колко струва на държавата UFC в Белград

Колко струва на държавата UFC в Белград

  • 9 авг 2026 | 11:44
  • 951
  • 1
Калъм Уолш премина поредния тест с трудна победа в Дъблин

Калъм Уолш премина поредния тест с трудна победа в Дъблин

  • 9 авг 2026 | 08:38
  • 1024
  • 0
Маноел Соуса след дебюта си в UFC: Тези пари променят животите на мен и майка ми

Маноел Соуса след дебюта си в UFC: Тези пари променят животите на мен и майка ми

  • 9 авг 2026 | 08:24
  • 1108
  • 0
Салкилд продължи възхода си в UFC с успех над Гамрот

Салкилд продължи възхода си в UFC с успех над Гамрот

  • 9 авг 2026 | 08:14
  • 1004
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА се развихри и срещу Септември (Сф), нападателите на "армейците" набират скорост

ЦСКА се развихри и срещу Септември (Сф), нападателите на "армейците" набират скорост

  • 9 авг 2026 | 23:11
  • 108807
  • 535
Бивш халф на "сините": Левски ще победи и на реванша!

Бивш халф на "сините": Левски ще победи и на реванша!

  • 10 авг 2026 | 07:31
  • 6005
  • 2
Янев: Трябва да сме честни и да кажем, че няма всеки път да побеждаваме

Янев: Трябва да сме честни и да кажем, че няма всеки път да побеждаваме

  • 9 авг 2026 | 23:32
  • 18891
  • 51
Лудогорец избухна за шест минути и отнесе Черно море на "Тича"

Лудогорец избухна за шест минути и отнесе Черно море на "Тича"

  • 9 авг 2026 | 20:55
  • 56908
  • 276
Ботев (Враца) и Славия се изправят един срещу друг в търсене на първи успех през сезона

Ботев (Враца) и Славия се изправят един срещу друг в търсене на първи успех през сезона

  • 10 авг 2026 | 07:00
  • 1603
  • 0
Ботев (Пловдив) и Спартак (Варна) ще опитат да продължат възходящата си линия

Ботев (Пловдив) и Спартак (Варна) ще опитат да продължат възходящата си линия

  • 10 авг 2026 | 07:35
  • 1283
  • 3