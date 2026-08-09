Още два бронзови медала за България от Европейската купа по джудо в Скопие

Още два медала спечелиха българските състезатели на Европейската купа по джудо за младежи и девойки в Скопие, Република Сeверна Македония.

Антон Димитров в категория до 90 килограма взе бронз след успех в малкия финал над Марко Божич (Хърватия).

Димитров имаше пет срещи и записа победи. За него това е втори бронзов медал през сезона след този в Португалия през март.

Никола Марков (над 100 кг) пък стигна до първото си отличие в кариерата на състезание от подобен ранг. Марков загуби първата си среща, но след две победи в репешажите стигна до малкия финал, където се наложи над Давид Тугуй (Румъния) с "ваздари".

На победа от медалите остана София Рангелова (48 кг) - пета.

Така родните състезатели завършиха с общо пет отличия. Ден по-рано Надие Жаафар (70 кг) триумфира с титлата, бронз спечелиха Денис Гълъбов (60 кг) и Андрей Ганчев (73 кг).

Българският отбор беше воден от треньора Ганчо Дойков.

В турнира участваха 317 състезатели от 33 държави.

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