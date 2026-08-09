Даниел Дюбоа - Фабио Уордли II е планиран за октомври

Един от най-добрите мачове в тежка категория в профи бокса за годината може да получи своето продължение в следващите няколко месеца.

Промоутърът Франк Уорън наскоро обяви неопределена дата през октомври за реванш в тежка категория между настоящия шампион на Световната боксова организация (WBO) Даниел Дюбоа и наскоро детронирания Фабио Уордли. Изданието „Дъ Ринг“ сега съобщава за датата 17-ти октомври, в зала „Ко-оп Лайв Арена“ в Манчестър, която беше домакин и на първата им среща през май.

Дюбоа оцеля два нокдауна, за да спре Уордли във вълнуващ трилър

Това е изключително бърз обрат след една от най-изтощителните битки в последно време. Уордли (20-1-1, 19 с нокаут), който е познат на феновете с подобни зрелищни сблъсъци, прати Дюбоа (23-3, 22 с нокаут) в нокдаун два пъти в началните рундове, преди „Динамита“ да отвърне с яростна атака. Тя доведе до спиране на мача в 11-ия рунд, въпреки че Уордли по някакъв начин така и не се озова на пода. Уордли бързо активира клаузата си за реванш след това.

Фабио Уордли ще се възползва от клаузата за реванш с Даниел Дюбоа

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google