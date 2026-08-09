Колко струва на държавата UFC в Белград

Дебютното събитие на UFC в Сърбия се нареди сред най-мащабните спортни прояви, организирани в страната, но привличането на най-голямата ММА организация в света е струвало сериозна сума на държавата. Според официално публикувани данни сръбското Министерство на спорта е платило 260 милиона сръбски динара, или приблизително 2,2 милиона евро, за провеждането на галавечерта в Белград.

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UFC Белград се състоя на 1 август и беше първото събитие на организацията на сръбска територия. Преди началото му президентът Александър Вучич прие делегацията на UFC, водена от президента на организацията Дейна Уайт. Вучич изтъкна значението на галавечерта за целия регион.

„Хора от целия регион – Македония, Черна гора, Хърватия и Унгария – идват на това събитие“, заяви той.

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Дейна Уайт също обърна внимание на очакваните икономически ползи от домакинството.

„Това е добре за туризма, за търговията, за целия град“, подчерта президентът на UFC.

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Галавечерта предизвика изключително голям интерес, като всички билети бяха разпродадени предварително. „Белград Арена“ посрещна 18 623 зрители, а приходите от продажбата на билети достигнаха близо 2,5 милиона долара. Благодарение на тези показатели събитието се превърна в един от най-успешните дебюти на UFC в Европа.

След края на шоуто Уайт потвърди намерението на организацията да се завърне в сръбската столица. Това показва, че Белград вече се е наложил като привлекателна дестинация за бъдещи галавечери на UFC.

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