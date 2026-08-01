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Дакота Дичева се завърна в клетката с убедителна победа

  • 1 авг 2026 | 04:42
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Дакота Дичева се завърна в клетката с убедителна победа

Дакота Дичева се завърна в ММА с победа номер 16 в общо 16 професионални срещи! Англичанката с български корени постигна победа с единодушно съдийско решение над Дениз Килхолц в основната подгряваща битка на събитието на веригата "Professional Fighters League" в „UBS Arena" в Ню Йорк Сити.

В събота вечер спортистката от Манчестър се завърна в клетката след малко повече от година пауза от състезателна дейност, изправяйки се срещу Килхолц в основния подгряващ двубой на галавечерта на PFL в Голямата ябълка. Дългата почивка за Дичева бе наложителна поради травми и в двете ѝ ръце.

Двубоят между двете състезателки започна бавно, като Дичева изпитваше трудности да генерира сериозна офанзива срещу добре организираната в защита Килхолц. Темпото се покачи във втория рунд, когато 28-годишната спортистка с български корени успя да нарани Килхолц на няколко пъти и да разгърне атаката си срещу значително по-ниската си опонентка.

В третия рунд обаче нещата отново се успокоиха, тъй като Килхолц се оказа твърде издръжлива и стабилна в защита и не позволи да бъде пратена в нокдаун, което накара Дичева да играе на сигурно.

Дичева спечели с единодушно съдийско решение решение, като взе всички рундове според арбитрите край клетката. След успеха Дичева не даде интервю в клетката.

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