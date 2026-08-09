Марио Иванов: Убеден съм, че ще имаме още по-големи звезди в кикбокс и муай тай

Председателят на Българската конфедерация по кикбокс и муай тай (БККМТ) Марио Иванов гостува за първи път в студиото на "Sportal Fight Club". В разговор с редактора в медията ни, Борис Тонев, Иванов сподели какви са амбициите на БКММТ за развитие, както в какво състояние е намерил конфедерацията при встъпването му в длъжност на поста председател.

“За съжаление, положението и до ден днешен е много тежко финансово. Нямаме отпуснат бюджет от държавата заради всичките неуредици от предишното ръководство. Заварих в банковата сметка баланс от 56 евро. Последните пари изтеглени от бившия председател. Налага се да даваме заеми аз и един от членовете на УС, за да функционира нормално федерацията и да може кадетите и юношите да отидат на Световното в Италия, което ще е в началото на септември месец. Ситуацията е тежка и изисква всеки ден много концентрация и фокус върху всичките процеси”, споделя опитният съдия и рефер по кикбокс и муай тай.

Иванов е категоричен, че бившият председател на БКММТ Галин Димов ще носи отговорност за управлението му на конфедерацията.

“Аз вярвам, че ще имаме първият случай на председател на федерация, който ще влезе в затвора. Подадени са сигнали към прокуратурата с много сериозни доказателства за много тежки злоупотреби за огромни суми. Най-фрапиращата е за украинския лагер, за който БКММТ плаща 123 000 лева за лагер на украинския национален отбор миналата година. Няма приход във федерацията за тази сума. Получихме отговор от Министерството на спорта на Украйна, че са платени две фактури за 50 000 и три фактури за 10 000 евро, но не ни казват към кого са платени. Трябва да разберем на кого са платени и така ще имаме следа къде са отишли парите на българските спортисти. Такива лагери има и през 2024-а и 2023-а, така че трябва да установим цялостната картина. Говорим за близо 1 000 000 лева злоупотреби”

Бившият състезател по муай тай споделя още, че на фокус ще бъде и възраждането на тайландското бойно изкуство.

“Не малко, а много в застой бе муай тай при предишното ръководство. Аз съм възпитаник на Кирил Пенджуров и Антон Петров беше дете, когато влезе в залата. Даже го побийвахме, но вече не са така нещата (смее се). Изгради се като състезател и стана най-успешният ни муай тай състезател. Абсурдно е, че той и най-успешният муай тай клуб не са част от БКММТ. Причините са много - предишни ръководства, разправии с IFMA, но IFMA е най-голямата аматьорска муай тай организация. С Антон се познаваме, тренирали сме заедно и беше логично да тръгнем заедно в една нова посока. Има какво да се желае от организацията в състезанията. В България муай тай се възприема като кикбокс с лакти, но не е така. Има голяма разлика”, разказва още гостът в студиото ни.

Вижте цялото интервю с Иванов, в което той говори за разликите между аматьорския и професионалния спорт, привличането на деца в спортните зали и бъдещето на българските бойни спортове:

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