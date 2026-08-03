Дакота Дичева срещу легенда за титлата на PFL

В PFL се подготвят големи промени. Организацията ще се влее в Most Valuable Promotions на Джейк Пол, като двете компании ще се обединят в началото на 2027 г. Новината, обявена през изминалата седмица, създаде различна атмосфера около организацията, която в петък проведе събитието PFL New York в Лонг Айлънд.

Дакота Дичева се завърна в клетката с убедителна победа

След галавечерта, на която Усман Нурмагомедов и Дакота Дичева постигнаха важни победи, главният изпълнителен директор на PFL Джон Мартин застана пред медиите. Както се очакваше, той отговори на широк кръг от въпроси, свързани със сливането и бъдещето на бойците.

Предстои ли двубой за титлата на Дакота Дичева? Това беше един от първите въпроси към Мартин и изглежда, че планът действително е такъв. Най-вероятната ѝ съперничка е Лиз Кармуш – победителка в Световния турнир на PFL през 2025 г. и бивша шампионка на Bellator в категория муха при жените.

Дакота Дичева: Не ме интересува коя е следващата

„Да. Разговаряли сме с нея, аз също съм говорил с нея. Тя иска да остане активна. Не се беше състезавала от една година и мисля, че в първия рунд тази вечер проучваше Денис Килхолц. Може би имаше известна липса на игрови ритъм, но я преодоля много бързо“, отбеляза Мартин. „Така че Дакота ще се завърне съвсем скоро и мисля, че ще организираме двубоя с Лиз.“

Изглежда, че предстои наддаване за подписа на шампиона на PFL в лека категория Усман Нурмагомедов. В петък той победи Арчи Колган с нокаут в първия рунд в главния двубой на PFL New York.

„Изглежда, че още тази вечер започна да преговаря в клетката“, пошегува се Мартин във връзка с интервюто на Нурмагомедов след двубоя. В него боецът отбеляза, че Джейк Пол често е критикувал заплащането на състезателите в UFC. „Взаимно се разбрахме да отложим разговорите за неговото бъдеще при нас или на друго място до края на днешното събитие. Сега вече очаквам с нетърпение да седнем и да разбера какво иска да направи.

Дакота Дичева: Нужно ми беше много, за да се завърна!

Той има баланс от 22 победи и нито една загуба. Изключителен млад боец е и все още не е навършил 30 години. Много бих искал да успеем да го задържим при нас. „Напълно искрено смятам, че той е най-добрият боец в света в категория до 70,3 килограма“, добави Мартин. Джъстин Гейджи, шампионът на UFC в лека категория, беше край клетката в ъгъла на Арчи. Джъстин е изключителен боец. Ако трябваше да заложа на евентуален двубой между двамата, бих избрал Усман. Така че ще видим.“

Сред останалите теми, обсъдени с Мартин, бяха възможното създаване на категория муха в MVP и дали съвместните двубои с организации като RIZIN ще продължат. Мухамад Мокаев открито призова MVP да добави категория муха, като заяви, че би подписал дългосрочен договор с компанията, ако тя го направи.

„Мисля, че това е нещо, което ще разгледаме много сериозно. Обмислях го сериозно за PFL още преди сливането. Видях призива на Мокаев и смятам, че трябва да проучим внимателно тази възможност“, отговори Мартин. „Категорията има потенциала да се превърне в изключително динамична дивизия.“

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Що се отнася до преотстъпването на бойци и съвместните събития, Мартин остава „напълно“ отворен към продължаването на партньорствата и обмяната на състезатели с организации като RIZIN.

Бъдещето на регионалните лиги на PFL – PFL Africa и PFL MENA – е друг и очевидно доста по-неясен въпрос.

„Това предстои да бъде решено. Все още не сме го обсъждали“, призна Мартин. „Имам противоречиви чувства. Смятам, че в някои отношения наличието на глобален бранд и на развиващи се съвместни регионални организации, носещи същото име, създаде известно объркване на пазара.“

Макар от инвеститорите на PFL вече да са пристигнали поздравителни съобщения, Мартин уточни:

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„Това е въпрос, който ще обсъдим с останалите инвеститори. Тези лиги всъщност имат и други външни инвеститори, а аз съм само член на управителните им съвети. Затова темата ще бъде разгледана на ниво бордове.“

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