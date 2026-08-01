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Дакота Дичева: Нужно ми беше много, за да се завърна!

  • 1 авг 2026 | 08:24
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Дакота Дичева: Нужно ми беше много, за да се завърна!

Дакота Дичева се завърна в действие в събота сутрин и отново тръгна по пътя на победите. В подглавния двубой на PFL New York Дичева (16-0) победи Денис Килхолц (9-6) с единодушно съдийско решение. Галата се проведе в „UBS Арена“ в Елмонт, щата Ню Йорк.

Това беше първият мач на Дичева от юли 2025 година, когато тя надделя над Сумико Инаба, отново с единодушно съдийско решение. В трирундовия двубой в категория „муха“ Дичева контролираше събитията от началото до края, като постепенно затвърждаваше надмощието си. Въпреки че беше огромна аутсайдерка, Килхолц бе равностойна в началото. Инициативата обаче премина категорично на страната на Дичева, след като тя се измъкна от кратък опит за събмишън на нидерландката.

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С напредването на двубоя от трибуните в Лонг Айлънд започнаха да се чуват освирквания. Дичева спечели и трите съдийски карти, но след срещата не даде интервю в телевизионното излъчване. 28-годишната британо-българка продължава да бъде непобедена. Една от най-големите звезди на PFL вече има баланс от 11 победи и нито една загуба в организацията. Победата прекъсна серията на 37-годишната Килхолц от три поредни успеха.

Тъй като по някаква причина не беше интервюирана след победата си, Дичева сподели накратко емоциите си в социалните мрежи:

“16-0!

Преди всичко искам да благодаря на моя екип. На семейството, приятелите, тренировъчните партньори, треньорите и на всички останали, които бяха част от процеса по завръщането ми в клетката. Нямаше да успея без всички вас.

Мис Динамит (прякорът на Кийлхолц) – за мен беше чест да споделя клетката с теб. От това да я гледам като млада състезателка с големи мечти до момента, в който години по-късно се изправих срещу нея. Независимо какво се говори в интернет, никога не съм подценявала това, което тя щеше да покаже в двубоя. Корава до крайност. Не е случайно, че е многократна световна шампионка.

Имам още много неща, които искам да кажа, но засега прекарвам времето си с хората, които означават най-много за мен. Благодаря на всички, които ми показват своята обич и подкрепа. Нужно ми беше много, за да се завърна, и всички положителни съобщения и коментари не останаха незабелязани. Обещавам ви”, написа Дичева в Инстаграм.

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