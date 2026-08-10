Люк Рокхолд и Джо Пайфър ще се борят на събитието RAF 13

Люк Рокхолд и Джо Пайфър ще премерят сили на тепиха в мач по борба.

Организацията „Риъл Американ Фрийстайл“ (RAF) обяви двубой в междинна категория между Рокхолд и Пайфър, който ще се проведе на 19 септември в „Уотско Сентър“ в Маями, Флорида. Новината за срещата беше съобщена от организацията в неделя. Въпреки забележителните си кариери в смесените бойни изкуства, нито Рокхолд, нито Пайфър имат значителен опит в борбата.

Пайфър се е занимавал с борба в гимназията и в момента е сред водещите претенденти в средната категория на UFC 29-годишният боец е в серия от четири поредни победи, като последната му беше с технически нокаут над Израел Адесаня през март. Пайфър се присъедини към редиците на UFC през 2022 г. чрез „Контендър Сирийс“ на Дейна Уайт и оттогава има актив от 7-1 с пет бонуса за „Представяне на вечерта“.

41-годишният Рокхолд се завръща на тепиха на RAF в търсене на първата си победа. Бившият шампион на UFC в средна категория дебютира в организацията през януари, когато загуби с технически туш от Колби Ковингтън. След като напусна UFC през 2022 г., Рокхолд се състезава в няколко различни бойни спорта, включително бокс с голи ръце, класически бокс, карате комбат, жиу-жицу и сега борба.

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