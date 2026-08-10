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  3. Клуб от Бундеслигата следи Лапоухов

Клуб от Бундеслигата следи Лапоухов

  • 10 авг 2026 | 09:16
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Отбор от германската Бундеслига следи вратаря на ЦСКА Фьодор Лапоухов, съобщава „Мач Телеграф“. Все още името на въпросния тим се пази в тайна, но най-вероятно става дума за Майнц. Немският клуб ще следи изкъсо беларусина до края на годината и чак тогава ще вземе решение дали да направи оферта на ЦСКА за него, твърдят източниците.

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Към днешна дата „червените“ в никакъв случай не биха се разделили с Лапоухов, когото привлякоха в началото на 2025 година срещу 500 000 евро и в момента е основна фигура в клуба. Цената на вратаря скочи 4 пъти и сега футболистът е оценяван на около 2 000 000 евро. При всички положения, ако ЦСКА приеме оферта за него, тя ще е дори по-висока от тези 2 милиона.

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