Клуб от Бундеслигата следи Лапоухов

Отбор от германската Бундеслига следи вратаря на ЦСКА Фьодор Лапоухов, съобщава „Мач Телеграф“. Все още името на въпросния тим се пази в тайна, но най-вероятно става дума за Майнц. Немският клуб ще следи изкъсо беларусина до края на годината и чак тогава ще вземе решение дали да направи оферта на ЦСКА за него, твърдят източниците.

ЦСКА се развихри и срещу Септември (Сф), нападателите на "армейците" набират скорост

Към днешна дата „червените“ в никакъв случай не биха се разделили с Лапоухов, когото привлякоха в началото на 2025 година срещу 500 000 евро и в момента е основна фигура в клуба. Цената на вратаря скочи 4 пъти и сега футболистът е оценяван на около 2 000 000 евро. При всички положения, ако ЦСКА приеме оферта за него, тя ще е дори по-висока от тези 2 милиона.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google