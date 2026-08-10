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Халф се завърна в Гигант

  • 10 авг 2026 | 08:20
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Халф се завърна в Гигант

Никола Гавов отново е част от отбора на Гигант (Съединение). Това е втори престой за полузащитника в отбора само в рамките на около половин година. През януари той пристигна за първи път в Съединение, но в края на месец март напусна по лични причини и не бе част от тима до края на сезона. Сега обаче Гавов отново се завръща и вече изигра първия си двубой за Гигантите – гостуването в Хасково от 1 кръг на новия сезон.

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Роденият на 19 март 1999 година халф стартира от Чавдар (Етрополе), след което преминава през школите на Литекс и Берое. Играе още за Монтана, Миньор Раднево, Несебър, Ботев Враца, Левски Лом, отново Несебър, Родопа и за последно в Спартак Пловдив.

През 2020 година Гавов стигна до Швеция, където подписа с местния клуб ФК Сириянска.

Има мачове за националните гарнитури U17 и U19.

Снимка: ofkgigant.com

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