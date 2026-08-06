Защитник на Гигант (Съединение) замина на проби в чужбина

Гигант (Съединение) открива новия сезон в Югоизточната Трета лига. На старта Гигантите, водени от старши треньора Васил Стефанов, гостуват на ОФК Хасково в петък (7 август) от 18:00 часа. Сериозен кадрови проблем притиска наставника още за първия двубой. Трима основни футболисти пропускат мача.

Това са Аурел Мусай, който лекува контузия и не е тренирал вече доста време.

Здравко Жилов получи травма още на втората лятна контрола и е измъчван от болки, като не се намира в добро състояние.

А опитният Радослав Терзиев замина на проби в чужбина. Носителят на Купата и Суперкупата на България с Ботев Пловдив ще опита да си спечели преминаване зад граница и със сигурност е аут за срещата в Хасково.

"Желанието ми е да играем добър футбол, да имаме разпознаваемо лице, да опитваме да наложим наш стил на игра. Искам, когато някой дойде и гледа Гигант, да види, че опитваме да изградим стил. А позиция в класирането?! Амбицията ми е да постигнем, колкото се може по-високо място“, заяви греньорът на "гигантите" Васил Стефанов.

"Разбира се, че ще има отбори, които ще се борят за челните места, но искам ние да бъдем фактор, с който всички да се съобразяват. Спрямо нашите възможности и реалност привлякохме нови футболисти, които вече са при нас. Опитваме се да даваме шанс и на младите момчета да се развиват покрай по-опитните“, каза още специалистът.

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