Президентът на Гигант оповести целта за сезона

Колебливо беше представянето на Гигант (Съединение) през последната кампания в Югоизточната Трета лига. Добри Козарев, президент на клуба коментира пред клубния сайт готовността на отбора и целта за предстоящия сезон.

„Мисля, че проведохме добра подготовка. Изиграхме четири контроли, като загубихме едва последната – от Крумовград. В първите три мача отбелязахме доста голове – четири на дубъла на Левски, после по две попадения в следващите си две контроли. Със сигурност ни трябва още малко време, тъй като привлякохме не малко нови момчета. А за 3-4 мача едва ли могат да се напаснат толкова добре на терена. Но първенството започва, никой не те чака…. Целта през новия сезон ще бъде Топ 6. Смятам, че място в първата петица или шестица приляга на Гигант (Съединение). През миналия сезон се случиха някои катаклизми, каквито не бива повече да допускаме. Мястото ни не е в долната половина на класирането. Сега имаме спокойствието да работим, трябва само да покажем, че имаме нужния потенциал. За жалост и по време на лятната подготовка имаме проблеми с контузени играчи. Аурел Мусай от известно време се възстановява. Здравко Жилов също има проблеми. А двамата са важни за отбора. Много се надявам за първия кръг да бъдат на разположение, защото е много важно как ще стартираме сезона“.

Снимка: ofkgigant.com

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google