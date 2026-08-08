ФИА разкри амбициозна цел за олекотяване на болидите във Формула 1 с още 80 кг

Когато новите правила за Формула 1 бяха представени, ФИА често говореше за така наречената „концепция за пъргав автомобил“. Очакваше се машините да станат по-малки и по-леки, въпреки че трябва да се отбележи, че промените все още са сравнително незначителни. Междуосието е с 20 см по-късо, а новите болиди са и с 10 см по-тесни.

Минималното тегло е определено на 768 кг, което е намаление с 32 кг в сравнение с миналия сезон. Заедно със значително по-малкото притискаща сила – което означава, че пилотите отново се борят повече с волана и колите изглеждат по-малко като „на релси“ – основните цели са постигнати.

Въпреки това, през първите осем месеца на годината почти не се говореше за това, тъй като всичко беше засенчено от оплакванията относно задвижващите системи и управлението на енергията. От страна на шасито обаче, директорът на ФИА за едноместните болиди Николас Томбазис вярва, че новият правилник представлява стъпка напред.

„Мисля, че вероятно да, въпреки че човек никога не трябва да приема, че работата е свършена. Но наистина смятам, че колите се следват по-отблизо“, заяви Томбазис пред избрани медии.



„Вярвам, че сме на подобно ниво, на което бяхме в началото на шампионата през 2022 г., но мисля, че тази година е малко по-стабилно“, продължи той.



„При различните аеродинамични решения, които имаха, не открихме нещо, което да е нарушило концепцията, докато в предишните регулации имаше няколко неща, които всъщност значително я компрометираха.



„Това се отнася главно за крайните плоскости на предното крило при последното поколение автомобили, ръбовете на пода и всички елементи около предните колела. Всички тези неща значително влошиха характеристиките на въздушната струя. Научихме си урока от това и се надявам, че няма да има подобен проблем.



„Те все още са доста трудни за управление коли за пилотите, което според мен е добре – че не са просто автомобили, които всеки може да кара. Някои от аеродинамичните правила тласкат отборите към това да не могат да се справят с всеки един аспект на колата в завой, и затова те имат известни предизвикателства.



„Мисля, че когато имаме 22-мата най-добри пилоти в света, трябва да имаме и коли, които не са съвсем лесни за каране от баба ми.



„Също така леко повдигнахме височината на окачването, което означава, че не са толкова брутални, колкото миналата година“, добави още гръцкият специалист.

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Цялостният пакет от страна на шасито оставя Томбазис доволен, въпреки че той подчертава, че ФИА иска да стигне още по-далеч. Това няма да е възможно по време на настоящия цикъл, но е целта за следващия набор от правила, който трябва да влезе в сила през 2031 или през 2030, ако има достатъчна подкрепа.

„Колите са малко по-леки и малко по-малки, което пилотите оцениха. Сега, дали това е мястото, където бих искал да бъдем? Не. Бих искал да сме с още 80 килограма по-леки и може би още малко по-къси и по-малки в бъдеще.



„Това е целта – да направим още една голяма стъпка спрямо това, което беше възможно да се направи сега. Мисля, че това не е лоша стъпка, но не казвам: „Да, работата е свършена, това е целта“. Искаме да преминем към следващо ниво на лекота в бъдеще, както и при теглото – една значителна стъпка.



„Това е първият път, в който мисля, че колите във Формула 1 са станали по-леки от, бих казал, поне 2000 година, а може би и по-рано“, обясни Томбазис.

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Снимки: Gettyimages