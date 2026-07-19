Андреа Стела: Оскар Пиастри е "твърде чист" за новите коли

Ръководителят на отбора на Макларън, Андреа Стела, отдаде настоящите проблеми на Оскар Пиастри на стил на пилотиране, който е несъвместим с новите болиди във Формула 1.

Може да изглежда далечно, но само преди седем месеца Пиастри беше претендент за световната титла на финала в Абу Даби. Оттогава обаче Формула 1 премина към по-малки и по-пъргави автомобили, при които управлението на енергията е ключов фактор за постигане на добро представяне. В резултат на това пилотът на Макларън е едва шести в класирането с 82 точки, докато съотборникът му и действащ шампион Ландо Норис има 97.

Контрастът е особено ярък в квалификациите, където Норис доминира над Пиастри с 9-1 след априлската пауза (включителни спринтовите квалификации), а средната разлика между тях е 0.099 секунди. Австралиецът се класира седми във всички квалификационни сесии след Канада, с едно изключение – осмото място в основната квалификация във Великобритания.

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„Мисля, че пилотите говорят за това, че новото поколение автомобили изисква определен стил на каране. По същество, ако просто се опиташ да караш твърде чисто, времето за обиколка не идва. Трябва да атакуваш колата, да приемеш, че тя се плъзга, трябва да си изключително активен“, каза Стела пред Sky Sports Германия.



„Това е стил на пилотиране, който е по-естествен за Ландо, отколкото за Оскар. Работим с Оскар, за да сме сигурни, че неговият естествен подход при управлението ще вземе предвид тези характеристики. Виждали сме това и при други съотборници, като Антонели и Ръсел, понякога Хамилтън и Леклер.



„Така че, мисля, че ще се справим с това и Оскар ще може да разгърне пълния си талант“, добави той.

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Снимки: Gettyimages