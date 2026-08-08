Аржентина има 99% шанс да приеме Формула 1 през 2028 година

Според журналиста Якопо Рава от италианското издание на motorsport.com, Аржентина има 99% шанс да домакинства на старт от Формула 1 през 2028 година.

Както е известно спортът се радва на огромен интерес в Аржентина през последните години, породен от присъствието на Франко Колапинто на стартовата решетка. Още след дебюта на аржентинеца, който в момента се състезава за Алпин, в хода на сезон 2024 се появиха първите информации за интерес от страна на властите в неговата родина към ново домакинство на Формула 1.

🇦🇷 Argentina is 99% certain to host an F1 race in 2028.



South Africa and South Korea are the main contenders, but they can’t match the Colapinto effect.



The Buenos Aires circuit is almost ready to obtain the Grade 1 license and will reopen in March 2027.#F1 #ArgentinaGP — Jacopo Rava (@JacopoRava04) August 7, 2026

За последно Гран При на Аржентина беше част от календара на световния шампионат през 1998 година на пистата „Оскар и Хуан Галвес“ в столицата Буенос Айрес. В момента на трасето се извършва основен ремонт като част от неговата подготовка за домакинство на MotoGP от догодина. След ремонта пистата ще придобие нужния лиценз, за да приеме и старт от Формула 1.

Освен Аржентина, интерес към домакинство на Формула 1 има още в Германия, Южна Корея и Южна Африка. По-рано тази седмица шефът на Формула 1 Стефано Доменикали практически гарантира завръщане в Германия, но без да се наема с конкретни срокове.

Шефът на Формула 1 практически гарантира завръщане в Германия

На хартия първата възможност за влизането на ново състезание в програмата ще бъде през 2029 година, тъй като до края на сезон 2028 всички 24 позиции в календара са запълнени. Това обаче може да се промени, ако ръководителите на спорта получат достатъчно апетитно предложение, което да ги убеди да премахнат някоя писта по-рано от очакваното.

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Снимки: Gettyimages