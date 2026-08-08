Аржентина има 99% шанс да приеме Формула 1 през 2028 година

Според журналиста Якопо Рава от италианското издание на motorsport.com, Аржентина има 99% шанс да домакинства на старт от Формула 1 през 2028 година.
Както е известно спортът се радва на огромен интерес в Аржентина през последните години, породен от присъствието на Франко Колапинто на стартовата решетка. Още след дебюта на аржентинеца, който в момента се състезава за Алпин, в хода на сезон 2024 се появиха първите информации за интерес от страна на властите в неговата родина към ново домакинство на Формула 1.
За последно Гран При на Аржентина беше част от календара на световния шампионат през 1998 година на пистата „Оскар и Хуан Галвес“ в столицата Буенос Айрес. В момента на трасето се извършва основен ремонт като част от неговата подготовка за домакинство на MotoGP от догодина. След ремонта пистата ще придобие нужния лиценз, за да приеме и старт от Формула 1.
Освен Аржентина, интерес към домакинство на Формула 1 има още в Германия, Южна Корея и Южна Африка. По-рано тази седмица шефът на Формула 1 Стефано Доменикали практически гарантира завръщане в Германия, но без да се наема с конкретни срокове.
Шефът на Формула 1 практически гарантира завръщане в Германия
На хартия първата възможност за влизането на ново състезание в програмата ще бъде през 2029 година, тъй като до края на сезон 2028 всички 24 позиции в календара са запълнени. Това обаче може да се промени, ако ръководителите на спорта получат достатъчно апетитно предложение, което да ги убеди да премахнат някоя писта по-рано от очакваното.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages