  3. Моден гигант е новият генерален спонсор на Алпин

  • 27 май 2026 | 15:56
Модният гигант Gucci е новият главен спонсор на отбора на Алпин във Формула 1, а партньорството между двете страни ще стартира с началото на сезон 2027.

Практически Gucci ще заеме мястото на BWT, чиито традиционни розови цветове красят колите на френския екип от 2022 година насам. Партньорството между Алпин и австрийската компания за производство на системи за преработване на вода обаче няма да бъде продължено след края на настоящия сезон.

Така от следващата кампания отборът от Енстоун ще се състезава с официалното име Gucci Racing Alpine Formula One Team и ще използва "цветовете на Gucci". Договорът между двете страни е многогодишен, а според започнати неговата стойност е между 55 и 60 милиона долара годишно.

