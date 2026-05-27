Моден гигант е новият генерален спонсор на Алпин

Модният гигант Gucci е новият главен спонсор на отбора на Алпин във Формула 1, а партньорството между двете страни ще стартира с началото на сезон 2027.

The House enters Formula One, becoming title partner of the Alpine Formula One Team from 2027, and introduces Gucci Racing—a new business and experiential platform at the intersection of luxury and sport.

Практически Gucci ще заеме мястото на BWT, чиито традиционни розови цветове красят колите на френския екип от 2022 година насам. Партньорството между Алпин и австрийската компания за производство на системи за преработване на вода обаче няма да бъде продължено след края на настоящия сезон.

Така от следващата кампания отборът от Енстоун ще се състезава с официалното име Gucci Racing Alpine Formula One Team и ще използва "цветовете на Gucci". Договорът между двете страни е многогодишен, а според започнати неговата стойност е между 55 и 60 милиона долара годишно.