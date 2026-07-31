Любо Пенев доволен: Играем добре, точките ще дойдат

Наставникът на Локомотив (София) Любослав Пенев бе доволен от представянето на неговия тим срещу Славия, въпреки пропуснатата победа и равенството 1:1. Специалистът е на мнение, че “железничарите” играят добре и точките ще дойдат.

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“Най-доволен съм от играта. Не спечелихме три точки, но взехме една. Имахме повече положения от противника и имахме по-голям контрол върху играта. Подобряваме се с всяка една изминала тренировка. Имаме още какво да свършим, но играем добре. Постепенно ще дойдат и повечето точки. Не мисля, че е проблем, че още нямаме победа. Надграждаме с всеки един ден. Играчите ясно знаят какво правим. Горе главите и вървим по земята. Говорим за взаимоотношения между хора. Благодаря на нашите фенове и феновете на Славия за това отношение и издигнатите транспаранти”, каза Пенев.

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