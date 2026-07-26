Хари Уилсън дебютира за Лийдс

Новото попълнение на Лийдс Хари Уилсън направи неофициален дебют. Уелският атакуващ халф, който пристигна като свободен агент, игра в първата контрола от предсезонната подготовка на тима. Йоркшърци загубиха с 2:3 от Рексъм в мач, игран в Тампа, Флорида. Лийдс беше без Илия Груев, който продължава възстановяването си от контузия.

Кийфър Мур откри резултата в първата минута. Джоел Пироу имаше шанс да изравни, след като Дан Джеймс спечели дузпа, но пропусна отсъдената дузпа. Пироу се реваншира, след като изравни след удар с пета. Бейли Кадамартери отново изведе Рексъм напред преди Шон Лонгстаф да направи резултата 2:2.

Sean Longstaff's five-word verdict on Leeds United friendly vs Wrexham and declaration about support https://t.co/fRGoCumeje — Yorkshire Evening Post (@LeedsNews) July 26, 2026

Уилсън влезе през второто полувреме и бе близо до гол в края, но прати топката над вратата. Сам Смит отбеляза победния гол за втородивизионния тим. Той се разписа и в предишната контрола на Рексъм, когато отбеляза единственото попадение при успеха с 1:0 над Манчестър Юнайтед.

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