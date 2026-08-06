Български защитник с хеттрик в Дания

Българският бранител Стефан Велков имаше основна роля за продължаването напред на Вейле за Купата на Дания.

Българинът отбеляза и трите гола в мача при победата срещу Таруп-Паруп и така отборът се класира към 1/32-финалите.

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Велков откри резултата в 16-та та минута, а през второто полувреме добави още две попадения в 52-та и 74-та та

Вейле се състезава във второто ниво на Дания, като Велков е записал пълни игрови минути в двата мача до момента. Тимът има 4 точки и е на 3-то място във временното класиране.

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