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Български защитник с хеттрик в Дания

  • 6 авг 2026 | 15:50
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Българският бранител Стефан Велков имаше основна роля за продължаването напред на Вейле за Купата на Дания.

Българинът отбеляза и трите гола в мача при победата срещу Таруп-Паруп и така отборът се класира към 1/32-финалите.

Стефан Велков - от Славия до датския футбол и завръщането в националния отбор
Стефан Велков - от Славия до датския футбол и завръщането в националния отбор

Велков откри резултата в 16-та та минута, а през второто полувреме добави още две попадения в 52-та и 74-та та

Вейле се състезава във второто ниво на Дания, като Велков е записал пълни игрови минути в двата мача до момента. Тимът има 4 точки и е на 3-то място във временното класиране.

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