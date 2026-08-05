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Десподов е все по-близо до завръщане в игра

  • 5 авг 2026 | 21:17
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Десподов е все по-близо до завръщане в игра

Българското крило на ПАОК Кирил Десподов продължава рехабилитационната си програма с терапия и индивидуални тренировки във фитнеса, като натоварването му вече е променено, а клубът не желае да поема никакви рискове със състоянието му, обяви днес треньорът на тима Алесио Лиши – ден преди мача с Андерлехт в Лига Европа. Срещата утре е от 20:45 часа на стадион „Тумба“ в Солун.

Петкратният футболист номер 1 на България направи операция на първия пръст на десния крак на 4-ти май – травма, която му попречи да бъде пълноценен през целия изминал сезон, но явно и сега няма да бъде отстранена толкова леко. Десподов дори опита да тренира пълноценно по време на лагера на тима в Нидерландия, но лекарите и физиотерапевтите прецениха, че е нужна още почивка. В крайна сметка прогнозата за него беше да се включи в началото на сезона в гръцкото първенство, което е насрочено за 22-ри август.

Добра новина за италианския треньор на ПАОК дойде в часовете преди мача, след като се оказа, че още един от важните му хора Андрия Живкович е с по-лека травма от първоначалните очаквания и ще бъде готов за утрешния европейски двубой. По всяка вероятност обаче той няма да започне титуляр и ще остане на пейката. Димитрис Янулис също е готов и се завръща в състава.

Десподов пропуска нов мач на ПАОК от евротурнирите
Десподов пропуска нов мач на ПАОК от евротурнирите

Тренировката тази вечер на „Тумбa“ е насрочена за 20:45 часа, а преди нея Лиши каза, че очаква равностоен мач с белгийците, но се надява горещата подкрепа на публиката да помогне на неговия отбор да вземе преднина.

Също така беше обсъждано и бъдещето на Йоанис Константелиас, който се готви за утрешния мач срещу Андерлехт, а за момента оферта от Ювентус няма.

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