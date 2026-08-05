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Николета Бойчева с гол в Шампионската лига

  • 5 авг 2026 | 23:37
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Най-добрата българска футболистка за 2025 година Николета Бойчева вкара гол за Фарул (Констанца) в първата среща на тима в квалификациите в Шампионската лига за жени. Румънките се наложиха с 3:1 над Мура след продължения и се класираха за финала на минитурнира, където на 8 август ще срещнат Аустрия (Виена), наложил се с 3:2 над Хайдук (Сплит).

Всички мачове се играят в словенския град Мурска Собота, а победителят в този минитурнир 1 на втория кръг продължава към третия етап, докато загубилият слиза в Лига Европа за жени.

Николета Бойчева и Димитра Иванова спечелиха и Купата на Румъния
Николета Бойчева и Димитра Иванова спечелиха и Купата на Румъния

Бойчева игра през цялото време на срещата, представи се на много високо ниво и оформи крайното 3:1 в 120-ата минута след зрелищно изпълнение на свободен удар. Иначе домакините от Мура откриха резултата чрез най-опитната състезателка в състава си - 38-годишната Матея Звер (38 години), която изпълни много добре пряк свободен удар от 20 метра в 66-ата минута.

Фарул не се предаде, създаде добри положения и не се отказа да търси гола. В последната минута на добавеното време румънският шампион успя да изравни чрез Истрате, която реализира дузпа. Северномакедонката Елена Панеска направи дузпата и бееш отстранена с червен картон.

Николета Бойчева: Оставам във Фарул, чувствам се отлично в Румъния
Николета Бойчева: Оставам във Фарул, чувствам се отлично в Румъния

С човек повече румънските шампионки наложиха веднага надмощие и стигнаха до успеха с голове на О'Съливан в 96-ата минута и на Николета Бойчева в 120-ата, която също от свободен удар с трудна за хващане парабола прати топката под гредата.

Бойчева стана Футболист номер 1 на България за 2025-а година, след като подели наградата с Евдокия Попадинова, като и двете събраха равен брой точки.

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