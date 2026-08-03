Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Наставникът на Кайрат говори преди битката с Левски - на живо с пресконференцията и откритата тренировка на казахстанския тим
  1. Sportal.bg
  2. Валядолид
  3. Български вратар подписа с Валядолид

Български вратар подписа с Валядолид

  • 3 авг 2026 | 17:40
  • 763
  • 0
Български вратар подписа с Валядолид

18-годишният юноша на Национал Стефан Михайлов подписа първи професионален договор с Валядолид, клуб от Ла Лига 2. Младият вратар пази за Национал от футбол 7 до U18. Записа повече от 100 международни мача, игра в четирите ни Елитни групи и дебютира за мъжете на клуба.

През всички тези години с него работи треньорът на вратарите Георги Христов, а в повечето отборът на Национал (2008) бе воден от Владимир Лилов. Това е четвърти играч на Национал от този набор, който подписва професионален договор, а в събота още петима  футболисти от набор 2008 дебютираха за Национал в Югозападна Трета лига.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Академия БФС отвори врати за първия си випуск

Академия БФС отвори врати за първия си випуск

  • 3 авг 2026 | 16:37
  • 479
  • 0
Веласкес разясни за състоянието на Акрам Бурас и Майкон

Веласкес разясни за състоянието на Акрам Бурас и Майкон

  • 3 авг 2026 | 16:32
  • 5889
  • 0
Алдаир: Крайната ни цел е да достигнем възможно най-далече

Алдаир: Крайната ни цел е да достигнем възможно най-далече

  • 3 авг 2026 | 16:20
  • 2525
  • 2
Веласкес: Утре излизаме за победа! Ако мислите "мач за мач", значи сте интелигентни хора

Веласкес: Утре излизаме за победа! Ако мислите "мач за мач", значи сте интелигентни хора

  • 3 авг 2026 | 16:15
  • 17621
  • 39
Футбол в програмата на Sportbg.bg през тази седмица

Футбол в програмата на Sportbg.bg през тази седмица

  • 3 авг 2026 | 16:01
  • 540
  • 0
ЦСКА на плейоф срещу швейцарци или тим от Фарьорски о-ви, ако се спъне в ЛЕ

ЦСКА на плейоф срещу швейцарци или тим от Фарьорски о-ви, ако се спъне в ЛЕ

  • 3 авг 2026 | 15:27
  • 15861
  • 10
Виж всички

Водещи Новини

Левски ще удовлетвори голямо желание на “Левски на левскарите”

Левски ще удовлетвори голямо желание на “Левски на левскарите”

  • 3 авг 2026 | 17:38
  • 11666
  • 39
Веласкес: Утре излизаме за победа! Ако мислите "мач за мач", значи сте интелигентни хора

Веласкес: Утре излизаме за победа! Ако мислите "мач за мач", значи сте интелигентни хора

  • 3 авг 2026 | 16:15
  • 17621
  • 39
Шампионът на Гърция чака Левски в плейофите на Шампионската лига

Шампионът на Гърция чака Левски в плейофите на Шампионската лига

  • 3 авг 2026 | 13:08
  • 41802
  • 156
ЦСКА срещу носителя на Купата на Гърция за влизане в ЛЕ, ако преодолее Макаби

ЦСКА срещу носителя на Купата на Гърция за влизане в ЛЕ, ако преодолее Макаби

  • 3 авг 2026 | 14:19
  • 37119
  • 69
ЦСКА 1948 срещу чехи или Бешикташ в плейофите за Лигата на конференциите

ЦСКА 1948 срещу чехи или Бешикташ в плейофите за Лигата на конференциите

  • 3 авг 2026 | 15:21
  • 9155
  • 9
Етър 0:0 Янтра

Етър 0:0 Янтра

  • 3 авг 2026 | 18:44
  • 1150
  • 1