Български вратар подписа с Валядолид

18-годишният юноша на Национал Стефан Михайлов подписа първи професионален договор с Валядолид, клуб от Ла Лига 2. Младият вратар пази за Национал от футбол 7 до U18. Записа повече от 100 международни мача, игра в четирите ни Елитни групи и дебютира за мъжете на клуба.

През всички тези години с него работи треньорът на вратарите Георги Христов, а в повечето отборът на Национал (2008) бе воден от Владимир Лилов. Това е четвърти играч на Национал от този набор, който подписва професионален договор, а в събота още петима футболисти от набор 2008 дебютираха за Национал в Югозападна Трета лига.

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