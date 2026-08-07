Синер вече тренира

Яник Синер вчера удряше топката с пълна сила на тренировка в Кънтри клуб в Монте Карло, а днес трябва да приключи периода на подготовка и да организира заминаването си за Охайо в неделя, както е планирано с екипа му още след "Уимбълдън".

„Тези, които са видели световния номер едно в действие, съобщават за интензивна тренировка на пълни обороти, което е знак, че проблемите с дясното коляно не предизвикват притеснение“, пише италианската „Гадзета дело Спорт“.

Миналия петък Яник посети „Джей Медикъл“ за преглед на възпалената става, а във вторник пристигна в Милано с екипа си, за да се срещне с доверения си физиотерапевт във „Физиклиника“. Доктор Джанлука Мелегати, който е бил част от медицинския екип на Милан под ръководството на Масимилиано Алегри през шампионската 2010/2011 година, му предписа цикъл от физиотерапии и успокои играча, който веднага се върна в Монте Карло с облекчено сърце. Може би именно Алегри, приятел и фен на Яник, е насочил екипа му към специалиста, който се е погрижил за прочутите колена.

Освен в случай на внезапно влошаване, участието на Синер на Мастърс 1000 в Синсинати – където миналата година стигна до финала срещу Алкарас и се отказа след един сет заради топлинен удар – не е под въпрос. Тези, които го срещнаха вчера в клуба, говорят за усмихнат и спокоен Синер, готов да се изправи пред американското турне, което завършва на 13 септември с финала на Откритото първенство на САЩ.

След проблемите в Париж, които разпръснаха амбициите му да завърши кариерен Голям шлем, Синер с голямо внимание се посвети на грижата за тялото си.

„Той промени тренировъчната си рутина, концентрирайки тренировките в най-горещите часове, за да свикне тялото с високите температури, които многократно са му поставяли капани. Тази година това се случи първо в Австралия, с криза при 40 градуса в Мелбърн срещу Спицири, от която се възстанови след затварянето на покрива. Тази ситуация остави следа върху организма на шампиона от Южен Тирол, който след това беше победен от Новак Джокович на полуфинала в пет сета след повече от четири часа борба“, пише „Гадзета“.

След отпадането на четвъртфиналите в Доха, Синер дълго се подготвяше, като отлетя по-рано за Индиън Уелс, за да свикне с климатичните условия на калифорнийската пустиня. Именно там, чрез тези изтощителни тренировки, номер 1 в света изгради победната серия, която го доведе до спечелването първо на „Съншайн Дъбъл“, а след това и на всички Мастърс 1000 на клей – започвайки от първата титла в Монте Карло (където на финала победи Алкарас), през Мадрид, до триумфа във Форо Италико, където донесе на Италия домашна титла точно 50 години след Адриано Паната.

Въпреки това, още в Рим, на полуфинала срещу Медведев, се появиха първите признаци на нови физически затруднения, които след това кулминираха на Ролан Гарос. Кризата във втория кръг на Големия шлем срещу Хуан Мануел Серундоло доведе до загуба след обрат. Последваха разочарование и решение да се работи отново усилено върху физическата форма. Дори повече от преди.

Първо в Монте Карло, с кондиционни тренировки, координирани от Умберто Ферара, а след това и по-ранно пристигане в Лондон, за да свикне с горещата вълна, която удари града. Тази работа го доведе до защита на титлата на Уимбълдън, което е постигнато само от девет феномена в Оупън ерата. Сега го очаква последното усилие в похода към шести Голям шлем. С Алкарас или без него.

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Снимки: Gettyimages