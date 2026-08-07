Керемедчиев стигна до полуфинал на двойки в Полша

Никола Керемедчиев достигна до полуфиналите на двойки на турнирa по тенис на клей в Биелско-Бяла (Полша) с награден фонд 15 хиляди долара.

Българинът и Матео Фондриест (Италия), поставени под номер 4 в схемата, победиха Анди Алън (Австралия) и Владислав Тарасевич (Беларус) с 6:3, 6:0 за 62 минути на корта.

Преди този мач двамата спечелиха срещу поляците Кацпер Жук и Шимон Карпински с 6:3, 7:5.

В спор за място на финала утре Керемендчиев и Фондриест ще играят срещу представителите на домакините Антони Касперски и Хуберт Пленкиевич.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google