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Керемедчиев стигна до полуфинал на двойки в Полша

  • 7 авг 2026 | 01:23
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Керемедчиев стигна до полуфинал на двойки в Полша

Никола Керемедчиев достигна до полуфиналите на двойки на турнирa по тенис на клей в Биелско-Бяла (Полша) с награден фонд 15 хиляди долара.

Българинът и Матео Фондриест (Италия), поставени под номер 4 в схемата, победиха Анди Алън (Австралия) и Владислав Тарасевич (Беларус) с 6:3, 6:0 за 62 минути на корта.

Преди този мач двамата спечелиха срещу поляците Кацпер Жук и Шимон Карпински с 6:3, 7:5.

В спор за място на финала утре Керемендчиев и Фондриест ще играят срещу представителите на домакините Антони Касперски и Хуберт Пленкиевич.

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