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  3. Синер вече има 100 победи в Големия шлем

Синер вече има 100 победи в Големия шлем

  • 13 юли 2026 | 13:21
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Синер вече има 100 победи в Големия шлем

Когато Яник Синер спечели титлата на „Уимбълдън“ в неделя, той записа и своята победа №100 в турнирите от Големия шлем.

Синер победи Александър Зверев в битката за трофея и стана осмият действащ тенисист, достигнал границата от 100 победи в мачове от Големия шлем. Той се присъедини към Новак Джокович (409), Стан Вавринка (160), Марин Чилич (143), Зверев (131), Гаел Монфис (130), Кей Нишикори (104) и Григор Димитров (103).

24-годишният италианец вече има баланс от 100 победи и 22 загуби в турнирите от Големия шлем, което означава успеваемост от 82%. Най-впечатляващо обаче е представянето му през втората половина от пътя към тези 100 победи.

След своята 39-а победа в турнир от Големия шлем, постигната в първия кръг на Australian Open през 2024 г., Синер има баланс от 62 победи и 6 загуби в най-големите турнири (91,2%). Единствените му поражения през този период са срещу Карлос Алкарас (3), Даниил Медведев, Новак Джокович и Хуан Мануел Серундоло.

Сред действащите тенисисти с поне 100 победи в турнирите от Големия шлем единственият с по-висок процент успеваемост е Джокович – 409 победи и 58 загуби, или 87,6%.

Синер постигна първата си победа в турнир от Големия шлем на Australian Open през 2020 г. срещу Макс Пърсел. По-рано по време на тазгодишния „Уимбълдън“ той постави рекорд за най-много победи на сингъл при мъжете в турнири от Големия шлем от италиански тенисист. Това се случи, след като победи Нуно Боржеш във втория кръг и записа своя успех №95 в турнирите от Големия шлем.

Най-много победи срещу един и същ съперник в турнирите от Големия шлем Синер има срещу представителя на Топ 10 Бен Шелтън – четири. Световният №1 е побеждавал левичаря на „Уимбълдън“ през 2024 г., на Australian Open и „Уимбълдън“ през 2025 г., както и на Australian Open през този сезон.

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Снимки: Imago

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