Синер може да дръпне още на върха в ранглистата

Яник Синер има възможност да затвърди още повече позицията си като №1 в света на „Уимбълдън“, но световният №3 Александър Зверев остава достатъчно близо, за да окаже натиск в световната ранглиста, ако продължи напред в турнира.

Преди полуфиналите в петък Синер е начело във виртуалната класация на АТР с 12 250 точки – с повече от 4000 точки пред Зверев, който в момента е №3 със 7980 точки. Италианецът може да увеличи още повече преднината си във финалните етапи от защитата на титлата си в „Ол Инглънд Клъб“. Ако Синер победи Новак Джокович на полуфиналите, той ще достигне 12 750 точки, а при успешна защита на титлата 24-годишният италианец ще се изкачи до 13 450 точки и ще си осигури още по-голям аванс на върха в ранглистата.

Синер, който е четирикратен шампион от Големия шлем, е прекарал 79 седмици на върха, а през следващата седмица ще започне своята 80-а като №1. Така той ще изравни постижението на Лейтън Хюит за десетото най-дълго задържане на първото място в историята на мъжката ранглиста.

На пътя на Синер в петък стои Джокович, срещу когото италианецът води с 6-5 победи в тяхното съперничество досега. Сърбинът обаче спечели последната им среща – в пет сета на полуфиналите на Australian Open през януари. Докато Синер се стреми да увеличи дистанцията на върха, ситуацията може да се промени значително, ако той загуби на полуфиналите, а Зверев, който триумфира на „Ролан Гарос“ миналия месец, спечели титлата.

Зверев, който в момента е №3 в ранглистата на живо, ще изпревари Карлос Алкарас и ще се изкачи на второ място с 8480 точки, ако победи британския участник с „уайлд кард“ Артър Фери на полуфиналите. Ако германецът впоследствие спечели първата си титла на „Уимбълдън“, той ще достигне 9180 точки и ще се доближи до световния №1 Синер.

Титла на Зверев няма веднага да застраши първото място на Синер, но значително ще намали разликата и ще даде на германеца сериозна инерция за втората половина на сезона, когато той може да опита да атакува върха. Ако Зверев спечели титлата, а Синер загуби на полуфиналите, германецът ще намали изоставането си от италианеца до 3070 точки.

По време на миналогодишното турне на твърди кортове в Северна Америка Зверев достигна до полуфиналите на турнирите от сериите "Мастърс" в Канада и Синсинати и през 2026 г. защитава по 400 точки на всяко от двете състезания. Германецът обаче отпадна в третия кръг на US Open миналата година и защитава само 100 точки на турнира от Големия шлем на твърди кортове, където през 2020 г. достигна до финала.

Миналата година Синер не участва в Канада, но достигна до финалите в Синсинати и на US Open, поради което през този сезон ще трябва да защитава общо 1950 точки от тези два турнира. Засега Синер държи съдбата в собствените си ръце. Със силен завършек на защитата на титлата си на „Уимбълдън“ той не само ще затвърди позицията си като №1 в света, но и ще доближи още няколко исторически постижения в ранглистата.

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Снимки: Imago