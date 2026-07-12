Яник Синер: Няма по-добро място за тенис от “Уимбълдън”

Шампионът на турнира по тенис от Големия шлем "Уимбълдън" - Яник Синер, коментира победата си във финала срещу Александър Зверев с 6(7):7, 7:6(2), 6:3, 6:4.

„И двамата започнахме мача наистина добре, сервирахме бързо. Подготвихме се перфектно, така че трябва да благодаря на екипа си за подкрепата им. Мамо, виждам я! Тя напускаше стадиона няколко пъти... Да си играч не е лесно, знаеш. Беше невероятен финал; Саша и аз дадохме всичко от себе си. Много съм щастлив от победата, но още повече от нивото, което показахме.

Синер пречупи Зверев и отново е кралят на Уимбълдън

Честно казано, няма по-добро място за игра на тенис. Стоейки тук, изпитваш същото вълнение, знаейки, че това е специален ден. Никога не знаеш колко пъти ще се върнеш тук в последния ден на турнира. Никога не приемам за даденост възможността да се изявя пред толкова прекрасни хора. Тези две седмици бяха невероятни. Благодаря ви за подкрепата. Винаги сте били толкова мили с мен. Дадохте ми чувствата, които са най-ценни за един тенисист. Благодаря ви много“, каза Синер.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google